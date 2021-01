Voting des Tages : BUND rechnet mit doppelt so hohen Kosten: Soll die A20 noch realisiert werden?

An dieser Stelle finden Sie jeden Tag eine Umfrage zu einem aktuellen Thema.

12. Januar 2021, 18:00 Uhr

Der geplante Bau der Küstenautobahn A20 könnte sich einer Studie des Bundes für Umwelt und Naturschutz (BUND) zufolge massiv verteuern. Die Kosten für das Neubauprojekt seien im Bundesverkehrswegeplan 2030 gravierend unterschätzt worden, heißt es in der Analyse, die der Verband am Dienstag (12. Januar) in Hannover mit weiteren Ausbaugegnern vorstellen wollte. Demnach könnten die Gesamtkosten rund doppelt so teuer werden wie geplant: statt 3,7 Milliarden Euro mindestens sieben Milliarden. Aufgrund dieser Kostensteigerung sei die Autobahn „eindeutig unwirtschaftlich“, kritisierte der BUND. Zudem zerstöre das Vorhaben die Natur und schade dem Klima. Die A20 soll eines Tages die Niederlande, Norddeutschland und Polen verbinden.

