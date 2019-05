Bullenkuhlener Jagdhornbläser werden 50 Jahre alt

von Christian Uthoff

27. Mai 2019, 16:20 Uhr

Bullenkuhlen | Das war eine Feier nach Maß: Mit etwa 100 Gästen, viel Musik und sogar einer eigens komponierten Bullenkuhlener Festouvertüre hat die Jagdhornbläsergruppe Buhlenkuhlen vor Kurzem ihr 50-jähriges Bestehen in der Gastwirtschaft Harbeck begangen. ging es hoch her. Zum Gratulieren waren nicht nur viele ehemalige Gruppenmitglieder sowie Musiker der anderen Jagdhornbläsergruppen in der Kreisjägerschaft Pinneberg aus Tornesch und Holm gekommen. Mit dabei waren auch Ehrengäste wie Bürgermeister Willi Hachmann, und Pastor Dieter Timm Daran aus Barmstedt. Das zeigt: Die Jagdhornbläsergruppe ist fest in der Region verankert.

Die Musiker treten regelmäßig bei Dorffesten, Hochzeiten und Geburtstagen auf und gestaltet den Hubertus-Gottesdienst in Barmstedt und Klein Offenseth-Sparrieshoop mit, den regelmäßig Hunderte von Besuchern erleben. Hans Wörmcke, Vorsitzender der Kreisjägerschaft Pinneberg betonte, wie wichtig es sei, die Tradition des Jagdhornblasens zu leben, auch wenn Mobiltelefone sich in der Kommunikation bei der Jagd etabliert hätten. „Jagdhörner und ihre Signale sind nämlich viel natürlicher und damit zum Geschehen passender als Absprachen per Handy oder Funkgerät“, sagte er und direkt an die Bläser gewandt: „Musik erleben sie in der Gemeinschaft und gemeinsam erhalten sie alte Traditionen aufrecht – in unserer hektischen, schnelllebigen Zeit kann so ein Engagement gar nicht laut genug gelobt werden.“

Doch bei aller Tradition gibt es auch Neues: Die Bullenkuhlener Festouvertüre gehörte dazu. Die Bläser hatten zum Jubiläum ein Werk bei Komponist Cord Boy in Auftrag gegeben, das am Festabend präsentiert und mit viel Applaus bedacht wurde. Gern nimmt die Gruppe, die musikalisch von Jens Bosse geleitet wird, auch neue Mitglieder auf. Vorkenntnisse werden nicht benötigt.