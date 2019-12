Bürokratie-Hürde: Politik sitzt nach

Ratsversammlung kann Haushalt 2020 nicht beschließen und muss erneut tagen

von René Erdbrügger

13. Dezember 2019, 20:40 Uhr

Pinneberg | Dumm gelaufen: Kiel mahnt die fehlenden Vorberichte für den sogenannten Übergangshaushalt 2020 an. Diese hat die Pinneberger Verwaltung aber noch nicht erstellt. Es geht unter anderem um Vergleichszahlen zu den Vorjahren und beispielsweise Zahlen zu der Gesamtverschuldungsentwicklung der Stadt Pinneberg in den nächsten Jahren.

Ratlosigkeit bei der Politik: Zwar soll es eine mündliche Absprache mit der Kommunalaufsicht dahingehend gegeben haben, das dies gar nicht nötig sei, doch die Vertretung des zuständigen Sachbearbeiters in Kiel, der Urlaub hat, sieht das wohl anders. Er verlangt die Vorberichte – Bürokratie pur.

Der Politik sei eine abgespeckte Version ohne Vorberichte vorgelegt worden, sagte Bürgermeisterin Urte Steinberg (parteilos). Die Verwaltung brauche noch Zeit.



Sitzung eine Woche

lang unterbrochen





Kurz vor 21 Uhr stellte Joachim Dreher den Antrag, die Sitzung zu unterbrechen. Nicht für ein paar Minuten, sondern bis zur nächsten Woche. Die Fraktionen hätten noch Beratungsbedarf. Die Folge: Die Ratsherren und -frauen müssen am Donnerstag, 19. Dezember, noch einmal zusammenkommen, um den Etat 2020 auf den Weg zu bringen. SPD-Ratsherr Gerhard Thomssen sprach von „Bockmist“, den die Verwaltung jedoch nicht verschuldet habe.

Stadtrat Stefan Bohlen hätte sich schon am Donnerstagabend im Rat von der Politik ein klares Zeichen gewünscht, dass sie mit dem vorgelegten Zahlenwerk einverstanden sei. Sonst könne die Kommunalaufsicht den Übergangshaushalt in diesem Jahr nicht mehr genehmigen. Die Kommunalpolitiker, die erst am Donnerstagabend von den fehlenden Vorberichten erfuhren, wollten das so nicht hinnehmen. Auch den Vorschlag der Verwaltung, dann doch das Okay für den Stellenplan zu geben, um einer Bewerberin Planungssicherheit zu geben, lehnte die Mehrheit der Politik ab. „Haushalt und Stellenplan gehören zusammen“, sagte Thomssen.

„Sie setzen uns ganz schön unter Druck“, sagte Ratsfrau Angela Traboldt (SPD). Auch den Begriff Übergangshaushalt wollte sie nicht gelten lassen. „Den gibt es gar nicht. Das ist der Haushalt.“ Da es wegen des Fehlens der Vorberichte keine Vergleichszahlen gebe, bezeichnete sie das Ganze als einen Blindflug, den die Politiker hier machen sollen.

Joachim Dreher (Grüne und Unabhängige) erinnerte daran, dass es im nächsten Jahr ein neues Gesetz zu den Kita-Gebühren geben werde. Zum Haushalt würden 500 000 bis eine Million Euro hinzukommen und dieser Betrag müsste mit einberechnet werden.





Zoff um Sekretärin

für Stadtrat





Besonders im Fokus stand der Stellenplan des Rathauses. Die Gesamtzahl der Stellen beläuft sich auf 268,44 – 19,7 mehr als im Vorjahr. Im Stellenplan vorgesehen ist auch eine Sekretärin für den Ersten Stadtrat. Kritik war programmiert.

„Nachvollziehbar und sinnvoll“, sagte CDU-Ratsherr Florian Kirsch. Er stand mit seiner Meinung allerdings allein dar: „Herr Bohlen soll sich erst mal seine Sporen verdienen“, sagte Dreher.

„Wenn er seine Arbeit gut machen soll. . .“, argumentierte Traboldt für die Stelle. Auch Ratskollege Thomssen sah das so. Er aber schlägt vor, dass die Bürgermeisterin eine Stelle abgibt, da Bohlen Steinberg entlaste. Thomssen wollte von der Verwaltung wissen, was an Arbeit anfalle, und Dreher wollte von Bohlen erfahren, wofür er die Sekretärin brauche.

„Die Aufgaben der Bürgermeisterin sind nicht gleich geblieben. Frau Steinberg nimmt unter anderem Aufgaben wahr, die sie vorher aufgrund des Zeitmanagements nicht wahrnehmen konnte“, sagte Bohlen. Als der Stadtrat dann zu jeder neu geplanten Stelle Auskunft geben wollte, „pfiff“ die Politik ihn zurück.

Ob er nun eine Sekretärin bekommt, steht in den Sternen. Das muss die Politik am Donnerstag kommender Woche entscheiden. Ungewiss ist auch, ob eine Stelle beim Fachdienst zur Überwachung von ordnungsrechtlichen Verstößen eingerichtet wird. Damit die Beratungsarbeit des Diakonischen Werks über das Jahresende hinaus sichergestellt ist, müssen die haushaltsrechtlichen Voraussetzungen erfüllt sein. Das sind sie jetzt noch nicht. Auch darauf wies die Verwaltung hin. Die Ratsherren und -frauen sind am 19. Dezember im Zugzwang. Beginn ist voraussichtlich um 18.30 Uhr.