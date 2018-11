Bürgerstiftung ermöglicht FSJ im Pinneberg Museum

von René Erdbrügger

Als Saphira Fock im vergangenen Jahr ihr Abitur machte, wusste sie bereits, dass ihr späterer Beruf etwas im kulturellen Bereich sein soll. Jetzt hat sie die Chance dazu: Die 18-Jährige absolviert ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) im Pinneberg Museum.

Finanziert wird das FSJ durch die Bürgerstiftung der Volksbank Pinneberg-Elmshorn. Mit 5400 Euro wurde die Stelle im Museum Pinneberg ermöglicht. Für Ina Duggen-Below, Museumsleiterin, ist das FSJ eine große Bereicherung. „Ich denke ja oft, so muss etwas sein, so ist das gut und richtig. Der Blick einer jungen Frau mit tollen, neuen Anregungen ist bereichernd für das Museum. Und nicht immer müssen die Dinge wie immer gemacht werden“, erzählt Duggen-Below. Saphira ist seit dem dritten September im Museum. „Am liebsten hätte ich schon letztes Jahr angefangen“, sagte sie. Damals hatte es keinen Spender gegeben. Dafür konnte sie aber an einem Jugendprojekt des Ernst-Barlach-Museums in Wedel teilnehmen. Von der freien Stelle hat Saphira über die FSJ eigene Internetseite erfahren. Dort werden alle freien Stellen in ganz Deutschland gelistet.

Saphira selbst ist Pinnebergerin und will junge Leute anregen, öfter das Museum zu besuchen. Ihre Idee: „Pinneberg ist eine tolle Stadt und das möchte ich zeigen.“ Dazu hat sie die Projektidee : „Wie war Pinneberg als Stadt, wie ist und wie wird sie als Stadt sein?“ Aktuell arbeitet Saphira daran, die Zeit des Nationalsozialismus neu aufzuarbeiten. Es werden Fluchterfahrungen von heute nach Pinneberg geflohenen Menschen mit denen des Zweiten Weltkrieges vertont. „Das ist eine wichtige Arbeit, die eine Brücke zur heutigen Zeit baut“, erklärt Duggen-Below. Diese Tätigkeit findet in Kooperation mit dem Jugend-Zentrum-Geschwister-Scholl statt. Zwei Jugendliche, die dort ihr Bundesfreiwilligen Jahr absolvieren, bearbeiten zusammen mit Saphira die Kriegsthematik. Wenn sie ihr FSJ beendet hat, möchte sie etwas im Kulturellen Bereich studieren oder mit Kindern arbeiten.