Dank an die Bürger : Bürgermeister und Bürgervorsteher senden Ostergrüße aus dem Rellinger Rathaus

Bürgermeister Marc Trampe und Bürgervorsteher Hans-Günther Reinke sagen: „Bitte machen Sie weiter so!“

von Felisa Kowalewski

12. April 2020, 14:30 Uhr

Rellingen | Es ist ein etwas anderes Osterfest, das die Menschen in diesem Jahr feiern. Ein Gruß an die Rellinger Bürger schicken deshalb Bürgermeister Marc Trampe (parteilos) und Bürgervorsteher Hans-Günther Reinke (CDU).

Alle aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus in unserem Liveticker und auf der Dossierseite shz.de/corona.

Sie sagen: „Es gibt kaum eine Krise, die uns als Gesellschaft in den vergangenen Jahrzehnten mehr gefordert hat. Alltägliches wie Familie oder Freunde zu treffen und zu umarmen, Veranstaltungen zu besuchen oder einen Einkaufsbummel zu machen, geht derzeit nicht mehr. Und dieser Verzicht fällt über die Ostertage besonders schwer.“

Ein Osterfest im Zeichen des Verzichts

Die Menschen in der Gemeinde müssen unter anderem auf die öffentlichen Osterfeuer wie das, das sonst in Egenbüttel stattfindet, und zum Teil auch auf den Besuch der Familie. Gerade viele Großeltern und Enkelkinder kommen über Ostern nicht zusammen.

Neben diesen Einschränkungen kommen auch persönliche Sorgen und Unsicherheiten zu den gesundheitlichen und wirtschaftlichen Folgen der Pandemie. Bürgermeister Marc Trampe (parteilos) und Bürgervorsteher Hans-Günther Reinke (CDU)

Zu den konkreten Auswirkungen könne zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Aussage getroffen werden.

Die Rellinger sind füreinander da

Umso mehr wollen sie ihren Mitbürgern Mut machen und ihnen einen Dank ausprechen. „Die Rellinger gehen sehr diszipliniert mit der derzeitigen Situation um“, so Trampe und Reinke. „Es wird sich überwiegend an die Verhaltensregeln gehalten und was uns positiv stimmt: Rellingen ist für einander da. Es gibt zahlreiche Nachbarschaftshilfen, in denen sich schnell und unkompliziert geholfen wird. Dafür sagen wir danke und ermuntern Sie: Bitte machen Sie weiter so!“

Weiterhin an die Regeln halten – auch wenn es schwerfällt

Doch die beiden mahnen auch, dass es wichtig ist, gerade an den Feiertagen sich weiterhin an die Regeln zu halten und soziale Kontakte auf ein Minimum zu reduzieren. „Für Ihr Verständnis danken wir Ihnen.“ Jeder könne jetzt durch die Einhaltung der Kontaktbeschränkungen seinen Beitrag leisten, die Herausforderung zu bestehen.