Bürgermeister startet seine Wochenmarkt-Tour

Inge Jacobshagen

15. Oktober 2019, 12:13 Uhr

Wedel | Bürgermeister Niels Schmidt (parteilos) startet heute mit seiner diesjährigen Wochenmarkt-Tour. Das teilt die Stadt Wedel mit. Von 11 bis 12 Uhr steht der Verwaltungschef auf dem Markt in der Moorwegsiedlung Frage und Antwort. Unterstützt wird er dabei von Hartwig, Ridder, Leiter des Wedeler Polizeireviers, und Sven Kamin, Pressesprecher der Stadt Wedel. Die Bürger sollen die Möglichkeit erhalten, Themen anzusprechen, kritisch zu hinterfragen oder einfach ein paar nette Worte zu wechseln, heißt es weiter.

Wer es heute nicht schafft, hat in den kommenden zwei Wochen noch an drei weiteren Terminen die Möglichkeit, sich mit Bürgermeister auszutauschen. Der nächste ist am Freitag, 25. Oktober. Gemeinsam mit Pressesprecher Sven Kamin ist Schmidt von 10 bis 11 Uhr auf dem Markt am Roland. Am Sonnabend, 26. Oktober, steht er von 11 bis 12 Uhr Frage und Antwort auf dem Markt in der Spitzerdorfstraße und am Freitag, 1. November, von 11 bis 12 Uhr im Stadtteilzentrum Mittendrin, Friedrich-Eggers-Straße 77-79, jeweils mit Pressesprecher Kamin. Weitere Informationen gibt es unter Telefon (0 41 03) 70 70.