Region in Kürze : +++ Bürger zahlen nicht mehr für Straßenbau in Elmshorn +++ Wedel: Hafenbetrieb startet +++ Raubüberfall in Uetersen +++

23. Juni 2018, 06:00 Uhr

Elmshorn Wut, Ärger, massive Proteste: Die umstrittenen Straßenausbaubeiträge sorgten auch in Elmshorn jahrelang für Unmut bei den Betroffenen. Vorbei. Die Bürger werden beim Straßenausbau nicht länger zur Kasse gebeten. Die Stadt hat die Ausbaubeiträge abgeschafft – und zwar rückwirkend zum 26.Januar 2018. Die Entscheidung fiel am Donnerstagabend einstimmig im Stadtverordnetenkollegium. Elmshorn ist damit die erste Kommune im Kreis Pinneberg, die den Straßenbau ab sofort ohne das Geld der Anlieger stemmen muss.

Wedel Das Verbotsschild für Schiffe vor der Mole ist weg, der neue Ponton offiziell freigegeben: Wedel hat am Freitag in einer kleinen Feierstunde den Traditionsschiffsanleger nahe der einfahrt des umgestalteten Schulauer Hafens eingeweiht und damit auch das Becken für den Schiffsbetrieb freigegeben. „Dies ist ein wichtiger Schritt in Richtung Belebung des Hafens“, sagte Wedels Bürgermeister Niels Schmidt, der gemeinsam mit Yvonne Brodda von der Metropolregion Hamburg symbolisch das Band zum Anleger-Steg durchtrennte.

Uetersen Er kam kurz vor Ladenschluss und bedrohte die Kassiererin mit einer Brechstange: Ein bislang unbekannter Täter hat am Donnerstagabend das Kaufhaus Woolworth in der Uetersener Innenstadt überfallen. Die Kriminalpolizei in Pinneberg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht weitere Zeugen, die Angaben zu dem Täter machen können.

Bönningstedt Die Kommunalwahl-Misere vor fünf Jahren steckte Rolf Lammert (CDU) noch immer in den Knochen. Das Los musste entscheiden, wer Bürgermeister von Bönningstedt werden sollte. Damals zog Lammert den Kürzeren. Demnach wirkte er während der konstituierenden Sitzung auch deutlich angespannt. Als Ilse Bartsch (CDU), als zweitältestes Mitglied der Gemeindevertretung, dann die Worte „Herzlichen Glückwunsch, Herr Lammert, sie sind der neue Bönningstedter Bürgermeister“ aussprach, war ihm die Erleichterung deutlich anzusehen. Mit zehn Stimmen von den Politikern der CDU und SPD, unterlag ihm sein Gegenkandidat Peter Liske (BWG), der sieben Stimmen aus den eigenen Reihen erhielt.

Kiel/Hamburg Die Preisunterschiede sind gewaltig. Wer in der City arbeitet und ein Haus oder eine Eigentumswohnung erwerben will, muss ganz genau rechnen, bevor er kauft. Denn während im Großstadtgebiet die Immobilienpreise kaum erschwingliche Höhen erreichen, gibt es im Umland noch echte Schnäppchen. Doch dann kommen die Fahrtkosten hinzu. Eine schwierige Rechnung. Deshalb hat das Hamburgische Weltwirtschaftsinstitut (HWWI) für die Postbank ein Modell entwickelt, mit dem die laufenden Kosten für die Pendelwege mit den Kaufpreisvorteilen im Umland auch langfristig verrechnet werden können. Das Ergebnis ist frappierend. Die Studie zeigt: Ein Umzug nach Pinneberg lohnt sich. Stade ist am günstigsten bei den Immobilienpreisen.