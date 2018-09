Bürger bewerten Pinnebergs City

von René Erdbrügger

25. September 2018, 11:48 Uhr

Das Institut für Handelsforschung in Köln (IFH) führt in dieser Woche zeitgleich und bundesweit an 115 Standorten Passantenbefragungen zur Attraktivität deutscher Innenstädte durch. Die Stadt Pinneberg nimmt erstmalig außer drei weiteren Städten aus Schleswig-Holstein an dieser Umfrage teil. Das teilte gestern Stadtmanager Dirk Matthiessen (Foto) mit. Man verspricht sich aktuelle und wichtige Impulse für die Stadtentwicklung und die Attraktivitätssteigerung der City. Der Fragenkatalog ist standardisiert und bietet daher nicht nur überregionale Vergleichsmöglichkeiten, sondern zeigt bei regelmäßiger Teilnahme auch mittelfristige Entwicklungsfortschritte oder veränderte Einschätzungen der Innenstadtbesucher. Initiiert und finanziert wird die Umfrage vom Stadtmarketing Pinneberg mit Unterstützung der Wirtschaftsgemeinschaft. Die Daten werden anonym erfasst, die Teilnahme dauert nur wenige Minuten. Mit Ergebnissen wird bis zum Jahresende gerechnet.