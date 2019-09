Büchergutscheine beim Vorlesewettbewerb

Erich Kästner Schule: Leseförderung kommt wichtige Bedeutung zu / Motivierte Schüler beim Vorlesewettbewerb

von René Erdbrügger

20. September 2019, 12:00 Uhr

Rellingen | Ob „Michel aus Lönneberga“ von Astrid Lindgren oder „Schule der magischen Tiere“ von Margit Auer, klassische und moderne Kinderbücher erfreuen sich beim Rellinger Nachwuchs starker Beliebtheit. 135 Kinder der Erich Kästner Schule (EKS) haben am zweiten Vorlesewettbewerb der Grundschule teilgenommen. Die Mädchen und Jungen lasen Textstellen aus ihren Lieblingsschmökern. „Ihr habt alle super gut gelesen“, lobte die ehemalige Schulleiterin Ulrike Ulfig, Jurymitglied. Gemeinsam mit Dr. Christoph Rind von der Bürgerstiftung Rellingen und der pensionierten Lehrerin Regina Jeromin, ebenfalls Jurymitglied, kürte sie die Sieger: Jeweils vier Schüler aus dem zweiten, dritten und vierten Jahrgang.

Die Bürgerstiftung überreichte allen zwölf Gewinnern Büchergutscheine für die Buchhandlung „Lesestoff“. „Wir sind glücklich, dass sich Herr Rind sowie unsere ehemaligen Lehrerinnen einen Vormittag lang Zeit genommen haben, um die Sieger zu küren“, sagte die für den Vorlesewettbewerb verantwortliche Mareike Geißler. Es sei eine große Wertschätzung gegenüber ihrer Schule. Die Bürgerstiftung lud zudem die Märchenerzählerin Micaela Sauber für die Erst- und Zweitklässler an die Erich Kästner Schule wie aber auch an die anderen Grundschulen der Gemeinde ein. Die älteren Schüler kommen hingegen in den Genuss des Musik-Projekts.

Während des Wettbewerbs entschieden die Schüler der einzelnen Klassen gemeinsam, wer seine Bücher vor der Jury vorlesen darf. Zu den beliebten Titeln gehörten Kinderbuchklassiker wie „Das Sams“ und „Die Kinder aus Bullerbü“, aber auch Serien wie „Die drei Fragezeichen“ und „Gregs Tagebuch“.

Welche Tipps die Sieger haben? Lea (8) verriet, sich einmal in der Woche mit ihrem Vater eine gemütliche Lesestunde einzurichten. Felix (9) setzte hingegen auf eine kurzfristige Vorbereitung, plant aber in Zukunft mehr zu lesen.

„Die Kinder sind nun sehr motiviert für den Wettbewerb der Schulen ‚Wir lesen höher als der Rellinger Kirchturm‘ “, sagte Geißler. Dabei wird die Dicke der gelesenen Bücher gemessen. Die Sieger werden dann am Reformationstag, 31. Oktober, bekannt gegeben.