Bücherei ist fit für den Sommer

vergrößern 1 von 2 Foto: Langhof 1 von 2

Der Sommer ist da und der langersehnte Sommerurlaub ist nich fern. Damit auf keiner Reise das passende Buch oder Hörspiel fehlt, stellt sich die Halstenbeker Bücherei in der Schulstraße 9 auf die Ferienzeit ein und ermöglicht eine verlängerte Ausleihfrist für alle Medien. In Absprache mit den Bibliothekaren kann sich jeder Urlauber seine Wunschfrist setzen. Ebenfalls ideal für alle, die die Heimat für einige Zeit verlassen und ein E-Book besitzen, ist die „Onleihe zwischen den Meeren“. So können eMedien von überall aus auf das eBook geladen werden. Vorraussetzung für die Lektüre digitaler Medien ist außer dem gültigen Büchereiausweis ein Zugang ins Internet. Bei E-Books nur fürs Herunterladen der Dateien, bei digitaler Zeitung für die gesamte Dauer der Lektüre.

Kindern bietet die Halstenbeker Einrichtung einen Ferienleseclub an. Schüler der Klassen fünf bis sechs können die Ferien über Bücher ausleihen und hinterher Fragen dazu beantworten. Das ermöglicht ihnen, an einer Tombola teilzunehmen, und mit Glück Kinogutscheine, eine Drei-Fragezeichen-Lesung für ihre Klasse oder andere Sachpreise zu gewinnen. Die Kinder bekommen zudem ein vom Bürgermeister unterschriebenes Zertifikat und können ihre Teilnahme sogar im Zeugnis eintragen lassen. Der Club ist Teil des Leseförderungsprogramms, an dem die Bücherei in Kooperation mit mehreren Schulen und Kindergärten teilnimmt. Das Programm beinhaltet beispielsweise auch die wöchentlichen Vorlesestunden für Vier- bis Neunjährige, die in Halstenbek immer dienstags und in der Krupunder Bücherei donnerstags ab 14.15 Uhr stattfinden. Nach dem Lesen malen und basteln die Kleinen gemeinsam. Die Vorlesestunden sind kostenlos, finden allerdings nicht in den Ferien statt.

Bibliothekarin Heidrun Tummoßeit findet es wichtig, dass Büchereien allen Bürgern die Möglichkeit bieten, Einblicke in die aktuellen Medienangebote zu geben und sich mit Informationen und Unterhaltung zu versorgen. Vor allem aber seien sie „ein Ort, an dem man sich wohlfühlen soll und wo Kommunikation und Austausch stattfindet“.

In Halstenbek stehen etwa 40 000 Medien zur Ausleihe zur Verfügung, seit 2014 auch digitale Medien. Momentan arbeitet die Einrichtung daran, ihr Zeitschriftenangebot zu erweitern. Zu den 40 bestehenden Zeitschriftenabonnements sollen nun Lonely Planet, aktiv Radfahren, der Stern, Stern View, Stern Crime und Stern Neon dazukommen.

Ein Ziel der Bücherei ist es, immer aktuelle Lesestoff und andere Medien anzubieten. Hierfür orientieren sie sich zum Teil an den Kunden und den Spiegel-Bestseller-Listen. Grundlegend sind allerdings bundes- und landesweite Lektoratsdienste. Viele Titel der Bestellerlisten sind ausleihbar, müssen aber in der Regel reserviert werden. Mit Abstand am beliebtesten sei laut Tummoßeit das Spannungsgenre. Sie empfiehlt für den Sommer unter anderem die Thriller „Herz auf Eis“ von Isabelle Autissier und „Bestechung“ von John Grisham. Für alle Historikfans rät die Bibliothekarin zu „Aus hartem Holz“ von Annie Proulx, eine drei Jahrhunderte umfassende Saga über zwei französische Holzarbeiter in Kanada und ihre Nachfahren. „Oft haben Leser nach Romanen Interesse, sich über im Buch angesprochene Themen zu informieren“, sagte Tummoßeit. Daher sei beispielsweise„Magie der Bäume“, eine Kultur- und Naturgeschichte von Doris Laudert, eine gute Ergänzung zu dem historischem Roman.

von René Erdbrügger

erstellt am 19.Jun.2017 | 16:34 Uhr