„Bücherei im Ort soll an den Appelkamp“

Neun Themenkomplexe, zahlreiche Ideen: Vor der Kommunalwahl stehen die Rellinger Parteien aus CDU, SPD, Grüne und FDP Rede und Antwort

von Dietmar Vogel

26. April 2018, 16:00 Uhr

Von 14 714 Einwohnern sind am Sonntag, 6. Mai, 12 112 Bürger der Baumschulengemeinde Rellingen aufgerufen, an der Kommunalwahl teilzunehmen. Davon sind insgesamt 119 Erstwähler, die in zwölf Wahlbezirken ihre Stimme für die Parteien CDU, SPD, Grüne oder FDP abgeben können. In jedem Wahllokal sind acht Wahlhelfer eingesetzt, die ab 18 Uhr die Stimmen auszählen. Aktuell sind 1250 Briefwähler registriert. Unsere Zeitung lässt alle Parteien zu verschiedenen Themen Position beziehen.



WOHNRAUM





CDU: Rellingen ist die Wohlfühlgemeinde für jedes Alter. Unser Projekt „Seniorenwohnen am Ellerbeker Weg“ ist unsere Antwort auf den steigenden Bedarf an seniorengerechten Wohnungen. Bevorzugt für Rellinger Senioren, sind wir davon überzeugt, dass im Anschluss diverse Eigenheime für junge Familien frei werden. Zuletzt haben wir Baurecht, sowie Planungssicherheit für 39 neue zusätzliche geförderte Wohnungen geschaffen. Selbstverständlich werden wir weiterhin bezahlbaren Wohnraum schaffen – bei Bewahrung hochwertiger Rellinger Architektur.SPD: Hier gilt es, das Zögern abzulegen. Im Vergleich wird immer noch mehr Bauland für Häuser ausgewiesen als für Wohnungen. Das muss sich ändern.GRÜNE: Junge Menschen, Familien mit Kindern, Mitarbeiter von Unternehmen, Senioren mit kleinen Renten brauchen unsere Unterstützung. Wir streben eine moderne Quartiersplanung an. Künftige Bauvorhaben mit Mehrfamilienhäusern sollten zu mindestens 30 Prozent geförderte Mietwohnungen beinhalten.FDP: Weitere zurückhaltende Ausweisung von Wohngebieten unter Berücksichtigung der vorhandenen Infrastruktur. Bei der Entwicklung neuer Wohngebiete müssen öffentlich geförderte Mietwohnungen eingeplant werden.







VERKEHR







KINDER/KITA







SCHULE





CDU: Der Ausbau der Kreuzung Hauptstraße/Tangstedter Chaussee bleibt weiterhin ein wichtiges Anliegen. Aktuell wird gerade ein Schulwegekonzept erstellt und wir werden unsere Radwege weiter ausbauen. Auch möchten wir eine Anbindung an die künftigen Fahrradschnellwege nach Hamburg schaffen. Zudem wollen wir die vorhandenen Wanderwege ausbauen. 2018 beginnt der Ausbau des Borsteler Kirchenstieg.SPD: Umgehungsstraße, Umgehungsstraße und noch mal Umgehungsstraße. Rellingen braucht eine Lösung für das Nadelöhr Hauptstraße/Tangstedter Chaussee. Immer neue Projekte à la Senioren Wohnen am Ellerbecher Weg und 21 Familien Häuser im Lohacker sind Gift für die Kreuzung.GRÜNE: Der öffentliche Nahverkehr steht in unserem Fokus. Übergemeindlich und mit allen wichtigen regionalen Akteuren wollen wir den ÖPVN stärken und verbessern. Wir wollen die Radwege überprüfen und verbessern. Radfahren im innerörtlichen Verkehr sollte auch auf der Straße möglich werden. Wir wollen eine Tempo-30-Zone auf der Hauptstraße zwischen Lohe und Hamburger Straße.FDP: Konzepte für den Durchgangsverkehr im Rellinger Ortskern sind zu entwickeln. Die Fahrradwege müssen saniert und ausgebaut werden. Der öffentliche Personen-Nahverkehr ist den Bedürfnissen unserer Bürger und Pendler anzupassen. Straßenausbaubeiträge möchten wir endgültig abschaffen.CDU: Die Schaffung weiterer 60 Krippenplätze und der Bau einer neuen Kita sowie die Flexibilisierung der Betreuungszeiten stehen auf unserer Agenda. Die Vielfalt der Träger ist uns wichtig. Nach Neubau der CVS werden wir den Rellinger Jugendtreff Oase grundlegend modernisieren.SPD: Rellingen braucht eine neue Kita. Die muss aber nicht auf einem teuren Grundstück im Lohacker entstehen. Auf einem gemeindeeigenen Grundstück beim DRK-Kindergarten im Schulweg besteht eine preiswertere Lösung mit vielen Synergieeffekten.GRÜNE: Die steigenden Schülerzahlen an der Caspar-Voght-Schule durch die gymnasiale Oberstufe erfordern räumlichen Ausbau und Erweiterung der Oase-Angebote. Langfristig ist die Schaffung einer weiteren hauptamtlichen Stelle in der Ortsjugendpflege anzustreben. Wir unterstützen den Ausbau von Krippenplätzen durch den Bau einer neuen Kindertagesstätte in Rellingen.FDP: Wir unterstützen den Bau einer weiteren Kita. Elternbeiträge sollen in einem ersten Schritt reduziert und werden später entfallen. Ausbau der Jugendarbeit durch Sanierung/Erweiterung der Oase.CDU: Der Um- und Ausbau der Caspar-Voght-Schule ist das größte Bauprojekt in der Geschichte der Gemeinde Rellingen. Für die Zukunft wollen wir an allen Schulen gute Bewegungsangebote wie Kleinspielfelder schaffen. Wir stehen für eine bedarfsorientierte Betreuung unserer Schüler am Nachmittag.SPD: Der Schulausbau hat Priorität. Die Oberstufe der CVS ist dabei die größte Herausforderung. Engstirniges Sparen kann dabei am Ende teurer werden. Wir erwarten immer mehr Schüler und müssen für sie das pädagogisch Sinnvolle auch finanzieren.Grüne: Die Caspar-Voght-Schule (CVS) liegt im Grünen, davon sollen möglichst viele Grünfächen erhalten bleiben. Wir haben einen Antrag auf Begrünung des Neubaudaches zum Ausgleich für die versiegelten Flächen gestellt (wird nur zu einem kleinen Teil umgesetzt).FDP: Wir begrüßen die Erweiterung der CVS und den Umbau der Brüder-Grimm-Schule. Für alle Schulen fordern wir die Ausstattung mit modernster Technik. Die Einrichtung einer Sportklasse an der CVS werden wir unterstützen. Die Schul-Sozialarbeit ist dem wachsenden Bedarf anzupassen.







KULTUR







SENIOREN







DEMOGRAFIE





CDU: Mit dem legendären Schleswig-Holstein Musik Festival (SHMF) in unserer Kirche schaffen wir nicht nur ein Kulturprogramm für unsere Bürger, sondern sorgen damit auch für eine positive Werbung für unsere Gemeinde bis weit über die Gemeindegrenzen hinaus nach Hamburg und Schleswig-Holstein hinein. Wir planen einen Umzug der Bücherei im Ort in den Appelkamp (Nachnutzung der Sozialstation). Durch die Nähe an die BGS und den neuen Standort erhoffen wir uns mehr Leser und Ausleihungen.SPD: Rellingen gilt als Senioren-Residenz und so ist auch das Kulturangebot. Angebote für junges Publikum tut Not. Beat im Rathaus!Grüne: Die Förderung bestehender Einrichtungen wie die Gemeindebücherei und Veranstaltungen wie Kulturveranstaltungen im Rathaus, Maifestival et cetera werden wir weiterhin unterstützen. Die existierenden Angebote machen einen großen Teil der Lebensqualität in Rellingen aus.FDP: Veranstaltungen im Rahmen des Schleswig-Holstein Musik Festivals (SHMF) in der Rellinger Kirche sind weiter zu fördern. Gemeindeveranstaltungen wie Konzerte, Lesungen oder Ausstellungen sollen regelmäßig stattfinden und gefördert werden.CDU: Senioren gehören in den Mittelpunkt unserer Gesellschaft, das heißt, wir möchten unsere älteren Mitbürger so lange wie möglich am gesellschaftlichen Leben in Rellingen beteiligen. Wir setzen uns für den Erhalt der jährlichen Weihnachtsfeiern und Seniorenfahrten ein sowie auch die Möglichkeit des Besuchs aller kulturellen und gesellschaftlichen Veranstaltungen in unserer Gemeinde. Am Ellerbeker Weg wird ein neues Wohnquartier für ausschließlich Rellinger Bürger entstehen – verbunden mit dem Bau einer neuen, vergrößerten Sozialstation und Tagespflege an diesem Ort.SPD: Auf dieser Wunschliste muss die Sorge um jene alten Menschen stehen, die sich Rellingen nicht mehr leisten können. Die soziale Versorgung ist gut, was fehlt ist bezahlbarer Wohnraum.Grüne: Es ist unser Anliegen, älteren Mitmenschen in unserer Gemeinde eine gute Lebenssituation in Rellingen zu ermöglichen. Deshalb möchten wir unser Augenmerk unter anderem auf eine moderne Quartiersplanung richten, die alle Altersgruppen im Blick hat. Was für junge Familien mit Kindern geeignet ist, beispielsweise Barrierefreiheit, ist auch für alte Menschen sinnvoll. Bezahlbarer Wohnraum hat oberste Priorität! So kann eine bunte Vielfalt in der Rellinger Bürgerschaft erhalten bleiben und einer Vergreisung unserer Gemeinde entgegengewirkt werden.FDP: Von der Gemeinde Rellingen veranstaltete Ausfahrten für Senioren und Weihnachtsfeiern wollen wir beibehalten. Desgleichen Fahrten zu Veranstaltungen des Rellinger Theatervereins.CDU: Die letzten beiden Jahre waren die geburtenstärksten Jahrgänge in der Geschichte der Gemeinde Rellingen. Die Beibehaltung aller drei Grundschulen hat sich als die richtige Strategie erwiesen. Unsere Gemeinde Rellingen gehört zu den attraktivsten Orten im Großraum Hamburg. Hier gilt es mit Verstand zu planen. Die vorhandene Infrastruktur gibt den Rahmen des Wachstums vor, damit wir weiterhin alle Rellinger auf dem gewohnt hohen Niveau versorgen können. Wer dagegen maßlos wächst, verursacht die Staus von morgen, und wir möchten auch in Zukunft unsere Kinder nicht in überfüllte Schulen und Kindergärten geben.SPD: In Rellingen werden wieder mehr Kinder geboren. Dennoch gehört die Gemeinde zu 60 Prozent den alten Menschen. Junge Familien kommen, wenn die Gemeinde für Wohnungen sorgt. Im Umland von Hamburg den Altersschnitt zu senken, sollte kein großes Problem sein.Grüne: Wir nehmen die Herausforderungen des demografischen Wandels an. Eine aktuell sehr starke Bevölkerungsgruppe sind unter anderem die „Baby-Boomer“ (Jahrgänge 1960-1970), also die heute 48- bis 58-Jährigen. Der Kreis Pinneberg prognostiziert für die kommenden Jahre eine deutliche Veränderung der Altersstruktur, das heißt, die Bevölkerung wird insgesamt spürbar älter werden. Der demografische Wandel durchzieht alle Bereiche der Gemeinde – von Wohnungsbau, Bildung, Kinder-/Jugend- und Familienarbeit bis hin zu Soziales, Verkehr und Senioren. Letztendlich stellt sich für uns Grüne die zentrale Frage, wie alle Generationen in Rellingen jetzt und zukünftig ein gutes Leben führen können. Dazu wollen wir mit Rellinger Bürgerinnen und Bürgern in den kommenden fünf Jahren diskutieren und konkrete Ideen für unsere Gemeinde entwickeln!FDP: Ein weiteres Projekt „Junges Wohnen“ wird von uns befürwortet, um der Überalterung unserer Ortsbevölkerung entgegenzuwirken.







SPORTANLAGEN







WIRTSCHAFT





CDU: Unsere Sportanlagen müssen für den Vereins-, Breiten- und Leistungs- sowie Schulsport in einem sehr guten Zustand sein. Selbstverständlich sollen diese für unsere Bürger und Vereine auch weiterhin kostenlos zur Verfügung gestellt werden. Sofern es die wirtschaftliche Lage zulässt, werden wir uns um die Erschaffung eines Kunstrasenplatzes in Rellingen kümmern, um auch hier zukunftsfähige Trainingsarbeit zu unterstützen.SPD: Die Vereinsarbeit in Rellingen ist vorbildlich. Da sollten auch Ferienprogramme von der Gemeinde unterstützt werden. Was jetzt fehlt, ist eine Sportanlage im Norden der Gemeinde. Im vorgesehenen Wohngebiet Lohacker wäre da ein guter Platz.Grüne: Solange es unsere Finanzen erlauben, werden wir weiterhin die Sportanlagen den Vereinen in gut gepflegtem Zustand kostenlos zur Verfügung stellen. Wir begrüßen und fördern die Zusammenarbeit der Jugendpflege und der Schulen mit den Vereinen zur Schaffung eines hochwertigen Angebots an die Jugend in ihrer Freizeit und den Schulferien.FDP: Auch in Zukunft sollen Nutzungsgebühren für Hallen und Sportanlagen nicht erhoben werden. Für Investitionen in vereinseigene Sportanlagen müssen Zuschüsse fließen. Ein Kunstrasenplatz für Rellinger Sportler ist dringend erforderlich.CDU: Grundvorraussetzung zum Erhalt unserer hohen Lebensqualität ist ein kontinuierlich hohes Steueraufkommen. Alle politischen Entscheidungen zum Wohl unserer Bürger sind ohne ausreichende finanzielle Grundlage nicht möglich, außer wir würden nachfolgende Generationen mit hohen Schulden belasten – aber das wollen und werden wir nicht! Die solide Finanzkraft haben wir in erster Linie unseren Unternehmen und deren Mitarbeitern zu verdanken. Die CDU wird daher ihre Kraft für das Wohlergehen der Firmen zur Schaffung und Erhalt von Arbeitsplätzen in Rellingen einsetzen.SPD: Das Wichtigste ist, das Geld an der richtigen Stelle auszugeben. Parteipolitische Wunschprogramme darf es nicht mehr geben!Grüne: Rellingens Gewerbestruktur ist vielfältig und weitere Betriebe wollen sich bei uns ansiedeln. Dabei werden wir auf die Verträglichkeit mit gutem Wohnen und den Erhalt der letzten Biotopverbindungen achten. Rellinger Betriebe sollen sich hier weiterentwickeln können. Gewerbegebiete entlang der A 23-Auffahrten bescheren uns keinen innerörtlichen Verkehr. Dort gilt es, freiwerdende Plätze schnellstens wieder zu beleben. Andere Gewerbegebiete mit zusätzlicher Belastung der innerörtlichen Kreuzung Hauptstraße/ Tangstedter Chaussee bereiten uns große Verkehrsprobleme und müssen im Einzelfall daraufhin untersucht werden. Rellingens Steuerhebesätze sind, dank unseres jahrelangen Betreibens, nun im Einklang mit den Landesempfehlungen. Alles in Allem lassen die Finanzen uns Spielraum zu den großen Investitionen in unsere Schulen und Kitas.FDP: Wir lehnen die Erhöhung von Gemeinde-Steuern und –Abgaben ab. Der sparsame Umgang mit den Steuereinnahmen, das heißt, dem Geld der Bürger, muss absoluten Vorrang haben. Verstärkte Gewerbeansiedlungen und die Optimierung der vorhandenen Gewerbegebiete müssen zur Sicherstellung auch künftig ausreichender Gewerbesteuereinnahmen gefördert werden.