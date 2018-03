Region Pinneberg in Kürze : +++ Buchholz kritisiert Elmshorner Bahnhof +++ Uetersen: Klappbrücke wird gesperrt +++ Große Klassenräume in Schenfeld +

Unfälle, Feuer, Politik, Veranstaltungen, Vereinsleben und Nachrichten im Kreis Pinneberg – hier fasst shz.de zusammen, was heute wichtig ist.

von shz.de

29. März 2018, 06:00 Uhr

Elmshorn Die Krückaustadt ist für Verkehrs- und Wirtschaftsminister Bernd Buchholz (FDP) ein Problemkind – zumindest, was den Schienenverkehr betrifft. Das Nadelöhr Elmshorn sei hier nicht nur eins der größten Probleme im Land, nein, auch das Gebäude selbst gehöre „zu den schlimmsten Bahnhofslöchern, die wir im Land haben.“ Beim Auftakt des Kommunalwahlkampfs der FDP in Elmshorn sprach der Minister auch über Arbeit und das Glasfasernetz.

Uetersen Schlechte Nachrichten für Verkehrsteilnehmer. Die Niederlassung Itzehoe des Landesbetriebs Straßenbau und Verkehr hat mitgeteilt, dass die Klappbrücke an der Uetersener Pinnauallee erneut für einige Stunden gesperrt werden muss. Es gelte, einen Brückenschaden zu beheben. Instandgesetzt werden muss demnach eine Antriebsschiene für den Brückenbesichtigungswagen. Am südlichen Brückenpfeiler ist durch Schiffsanprall ein Teilstück dieser Antriebsschiene beschädigt worden und muss erneuert werden. Dafür wird ab Donnerstag, 5. April, 20.15 Uhr, bis Freitag, 6. April, 3 Uhr, die Brücke mehrfach geöffnet und wieder geschlossen. Mit halbstündigen Wartezeiten für alle Verkehrsteilnehmer muss gerechnet werden. Eine Umleitungsbeschilderung ist nicht vorgesehen.

Schenfeld Die Politik hat sich im Ausschuss für Schule, Sport und Kultur mit der Sanierung des Schulzentrums in Schenefeld beschäftigt. Die Raumkonzepte standen auf der Tagesordnung. Unter anderem sollen die neuen Klassenräume größer werden als bisher. Heute haben die Schüler 59 Quadratmeter Platz. In den neuen Räumen sind es 70 Quadratmeter. „Kinder brauchen Platz im Unterricht“, sagte Dirk Ziegenhagen, Leiter der Gemeinschaftsschule.

Pinneberg Im Streit um die bevorstehende Schließung des Sonderpostenmarkts Thomas Philipps in Prisdorf hat Pinneberg die Gespräche mit der Nachbargemeinde wieder aufgenommen. Das teilte Bürgermeisterin Urte Steinberg (parteilos) mit. An ihrer Position zum Thema hält sie indes fest: Es habe Beweggründe für Politik und Verwaltung gegeben, dem immer weiter wachsenden Einzelhandel in Prisdorf entgegenzutreten, erklärte sie auf Anfrage.

Quickborn Im April kommt die international gefeierte Mezzosopranistin Angelika Kirchschlager für einen Liederabend nach Quickborn. Konzerte auf kleinen Bühnen gehören nicht zum Alltag der Künstlerin, sind ihr aber ein besonderes Anliegen, wie sie im Gespräch mit unserer Zeitung verriet. Auf diese Weise möchte sie das Genre des Liederabends allen Bevölkerungsschichten zugänglich machen. Das machen zu können, sei besonders beglückend.

Wedel Temperamentvolle Gesten gehörten ebenso zu diesem gelungenen Abend wie guter Wein, mit dem sich die Mordsgeschichte noch besser genießen ließ: Die aus Wedel stammende Autorin Kirsten Wulf stellt in der Stadtbücherei ihren Apulien-Krimi „Vino mortale“ vor, der zugleich eine gut recherchierte Weingeschichte Europas ist. Es war ihre erste Lesung in der Wedeler Bibliothek, die sich viele Fans aber auch Interessierte, denen Wulfs Werke noch unbekannt sind, nicht entgehen lassen wollten.

Hamburg Der bisherige Finanzsenator Peter Tschentscher (SPD) ist neuer Hamburger Bürgermeister. Die Bürgerschaft wählte den 52-Jährigen am Mittwoch erwartungsgemäß zum Nachfolger von Olaf Scholz, der seit Mitte März in der großen Koalition in Berlin Bundesfinanzminister und Vize-Kanzler ist. Tschentscher erhielt in geheimer Wahl zwei Stimmen weniger, als die rot-grüne Koalition Abgeordnete stellt.

Schleswig-Holstein Offenbar ist ein Teil der verschwundenen Millionen, die Ende Januar aus einem Geldtransporter abhanden gekommen waren, wieder aufgetaucht. Im Zusammenhang mit dem Diebstahl von mehr als 2,3 Millionen Euro durchsuchten die Staatsanwaltschaft Kiel und die Kriminalinspektion Neumünster am Mittwoch mehrere Orte. Das teilt die Polizei Neumünster mit. Dabei wurde eine größere Bargeldsumme sichergestellt. Da die Ermittlungen noch laufen, veröffentlicht die Polizei keine weiteren Details.