von Florian Kleist

31. August 2018, 16:07 Uhr

Das Buch „Elbspiel“ ist als Taschenbuch bei Books on demand erschienen und für zehn Euro im Buchhandel oder im Internet verfügbar. Eine Signierstunde ist am 1. Dezember ab 11.30 Uhr im Pinneberger Bücherwurm geplant. Dort liest die Autorin außerdem am 31. Januar ab 19.30 Uhr aus „Elbspiel“.