Interview : BSH-Präsidentin Breuch-Moritz: „Strategie und Ausdauer sind wichtig“

Frage: Frau Breuch-Moritz, was machen eigentlich ein Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) und seine Präsidentin?

Monika Breuch-Moritz: Wir sind die Summe fast aller Bundesbehörden auf den deutschen Meeresgebieten jenseits der unmittelbaren Landesgewässer. Als Bauamt genehmigen wir etwa Offshore-Windparks oder Pipelines. Wir sind die Meeres-Umweltbehörde genauso wie die Vermessungsbehörde oder die Verkehrsbehörde für die Seeschifffahrt unter deutscher Flagge. Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrografie (BSH) beschäftigt 860 Mitarbeiter, verteilt auf knapp 800 Stellen an den Standorten Hamburg und Rostock und wir haben fünf Vermessungs- und Wracksuchschiffe. Vorläufer des BSH waren 1868 die norddeutsche Seewarte, aus der 1949 das Deutsche Hydrografische Institut entstand. 1990 gründete sich das heutige BSH.

Wie haben Sie es in das Präsidentenamt des BSH geschafft?

Ich habe zehn Jahre beim Deutschen Wetterdienst gearbeitet, bevor ich ins Bundesverkehrsministerium gewechselt bin, weil ich nicht nur fachwissenschaftlich arbeiten, sondern auch politisch etwas mitgestalten wollte. Dort habe ich dann die Fachaufsicht für das BSH und das Referat „Klima und Umweltschutz im Seeverkehr“ übernommen. Mit diesem Themenspektrum habe ich mich dann als Präsidentin des BSH beworben, als mein Vorgänger in Ruhestand ging. Es ist durchaus üblich, dass Referatsleiter im Ministerium die Behörde übernehmen, die sie zuvor beaufsichtigt haben.

Haben Sie es als Ihre Aufgabe gesehen, Frauen zu fördern und in höhere Positionen zu befördern?

Ja, das war mir immer ein Anliegen. Ich habe oft erlebt, dass Frauen so gute oder schlechte Arbeit leisten wie Männer, männliche Vorgesetzte bei der Besetzung höherer Posten aber signifikant nur an Männer gedacht haben – und bei Frauen eher an das Abarbeiten von Arbeit. Eine zweite Beobachtung war, dass Männer traditionell fordernder waren. Ein Beispiel: Wenn Frauen eine kritische Beurteilung erhielten, sahen sie die Fehler ein. Männer lehnten die Beurteilung ab. Auch wenn das nicht für alle gilt: Eine gewisse Tendenz zu geringerer männlicher Selbstkritik ist zu erkennen. Im BSH habe ich gemeinsam mit Abteilungsleitern dann bei Stellenausschreibungen für Führungspositionen darauf geachtet, dass Frauen sich bewerben und berufen werden können. Ich bevorzuge niemanden, weil er Frau ist. Aber man muss Frauen eben manchmal auch einen Schubs geben.

Haben Frauen die besseren Eigenschaften für Führungspositionen?

Pauschal lässt sich das nicht beantworten, weil Menschen sehr unterschiedlich und jenseits fachlicher Qualifikation mit individuellen Fähigkeiten ausgestattet sind. Das lässt sich nicht auf Mann und Frau, auf die Geschlechter reduzieren. Es gibt Frauen, die völlig ungeeignet und Männer, die hervorragend geeignet sind. Ich denke aber, dass Frauen häufiger die Fähigkeit zur Kommunikation und Empathie haben als Männer. Bei Frauen muss man die Eignung oft erst entdecken, weil sie sich oft nicht so in den Vordergrund drängen. Mir ist die Mischung von Teams wichtig, weil Frauen und Männer gemeinsam ganz anders diskutieren und andere Lösungen finden als ein Geschlecht unter sich. Analog dazu gilt das auch für Berufsgruppen.

Welche Eigenschaft haben Sie selbst, die neben der fachlichen Qualifikation, wichtig ist für Ihre Position?

Politisches Gespür ist sehr wichtig. Gerade als Behördenleiterin muss ich die fachlichen Möglichkeiten, die Einschätzung der Wissenschaft kennen. Andererseits muss man die Machbarkeit im Auge behalten. Die Frage ist: Was ist in Gesellschaft und Politik durchsetzbar und mehrheitsfähig? Es nutzt nichts, mit extremen Positionen durch die Wand zu gehen. Manchmal ist die zweitbeste Lösung, die von vielen getragen wird, die bessere. Das Ausbalancieren von verschiedenen Interessen, zwischen dem Wünschenswerten und dem Machbaren ist für mich ein sehr wichtiger Gesichtspunkt. Das gilt vor allem in Behörden, denn wir messen unseren Erfolg nicht wie Firmen an Umsatz und Gewinn, sondern daran, ob wir möglichst viel von unseren Zielen erreicht und möglichst viele Menschen mitgenommen haben. Strategie und Ausdauer sind dabei wichtig.

Immer mehr und stärkere Stürme, immer öfter Hochwasser. Erleben wir derzeit einen Klimawandel?

Ob es sich um einen Klimawandel handelt, kann man nur über lange Zeiträume feststellen. Seit zirka 150 Jahren gibt es meteorologische Messungen. Die Ereignisse eines einzelnen Jahres sind erst einmal nur Wetter. Es hat immer schon Jahre mit vielen Sturmfluten oder Hurrikans gegeben. Aber wir beobachten inzwischen eindeutige Entwicklungen: Zum Beispiel, dass die Wassertemperatur in den Meeren und der Meeresspiegel ansteigen. Der mittlere Hochwasserstand in Hamburg liegt heute etwa 20 Zentimeter höher als vor 100 Jahren. Und Klimaszenarien gehen davon aus, dass der Meeresspiegel in den nächsten 100 Jahren um weitere 50 bis 100 Zentimeter ansteigen wird. Das sind Werte, die der Weltklima-Rat veröffentlicht hat. Hamburg und Schleswig-Holstein stellen sich mit ihren Baumaßnahmen an der Küste darauf ein. Die Erderwärmung ist ein Fakt und die Wissenschaft ist sich einig, dass CO2 der Haupt-Verursacher ist.

Ist denn schon alles zu spät oder können wir, die Menschen, noch gegensteuern?

Wir können den Klimawandel nicht stoppen, aber ihn durch unser Verhalten verlangsamen. Damit das wirksam wird, müssten dafür aber weltweit drastische Maßnahmen ergriffen und die weltweit größten CO2-Emittenten wirksam zurückgefahren werden.

Welches ist der größte CO2-Verursacher?

Ich denke, die Kraftwerke mit fossilen Brennstoffen. Und der weltweite Verkehr.

1953 in Andernach am Rhein geboren, lebt und arbeitet Monika Breuch-Moritz seit zehn Jahren mit ihrem Mann an der Elbe. Seit November 2008 ist die studierte Metereologin Präsidentin des BSH in Hamburg. Sie hat einen erwachsenen Sohn, der in der Schweiz lebt. Im Oktober nächsten Jahres wird die dann 65-Jährige ihr Amt aufgeben und in den Ruhestand gehen. Monika Breuch-Moritz ist ein großer Fan der Hafencity.

Wird der Klimawandel unsere Wirtschaft verändern und wenn ja, wie?

Wichtig ist, dass zunehmend erneuerbare Energien eine Rolle spielen. Offshore-Windparks können zum Beispiel unsere Energieversorgung langfristig sichern, emissionsfrei und ohne negative Auswirkungen aufs Klima. Das ist eine großartige Lösung und Windparks auf See haben noch den großen Vorteil, dass dort immer Wind herrscht. Das Investieren in erneuerbare Energien ist ein wichtiger Schritt, nicht nur weil wir uns des Klimawandels bewusst sind sondern auch wegen der Erkenntnis, dass fossile Energien endlich sind. Beim Verkehr wird bei uns inzwischen auch umgedacht, auch wenn andere Länder da weiter sind als wir. Mit den zunehmend sichtbaren Effekten der Erderwärmung wie etwa mehr und stärkeren Hurrikans wird das Umweltbewusstsein in den Industrieländern und bei den Menschen weltweit weiter zunehmen.

Ist die Vermüllung der Meere überhaupt aufzuhalten angesichts des stark zunehmenden Schiffsverkehrs und der Kreuzfahrtschiffe?

Die Vermüllung der Meere wird gern der Schifffahrt in die Schuhe geschoben. Die Schifffahrt trägt zwar zur Umweltverschmutzung bei, aber sie hat insgesamt einen relativ geringen Anteil daran. Bei jeder Überschwemmung, jedem Erdrutsch, jedem Hurrikan werden Unmengen von Müll in die Meere getragen. Dazu kommt der laxe Umgang vieler Länder mit Müll. Staaten, die keine funktionierende Infrastruktur haben, kippen ihren Müll meist ins Meer. In der Schifffahrt ist das Entsorgen von Müll im Meer dagegen streng verboten. Schiffe müssen Müll an Land abgeben und gerade die Kreuzfahrtschiffe achten sehr drauf, weil sie es sich anders gar nicht leisten könnten. Sie leben vom Image, einen sauberen Urlaub anzubieten. Der Müll, der von Land her eingetragen wird, ist deshalb das deutlich größere Problem.

Offenbar kommt für den Hamburger Hafen demnächst die Elbvertiefung. Macht das Sinn?

Ich halte sie für die Hamburger Wirtschaft für notwendig. Es geht ja weniger um eine Vertiefung als um eine Fahrrinnenanpassung, um Schiffsverkehr im Begegnungsverkehr zu ermöglichen. Und dass man eine gewisse Wassertiefe garantiert, halte ich auch für notwendig, damit die Schiffe tideunabhängiger fahren können.

Und was sagen Sie zur Kritik der Gegner?

Ein Fahrwasser, in dem so viele Schiffe fahren, ist kein natürliches Gewässer. Hier sollten nicht die gleichen Maßstäbe gelten wie in einem Naturschutzgebiet. Es wird seitens des Hafens und der Schifffahrtsverwaltung viel getan, um alles so ökologisch wie möglich zu halten und Ausgleichsflächen für bestimmte schützenwerte Pflanzen und Tiere zu finden. Ich finde es wichtig, dass man wirtschaftliche Entwicklung ermöglicht und gleichzeitig Regelwerke zum Schutz der Umwelt erlässt. Aber Umweltschutz muss man sich auch leisten können. Wenn ich die Wirtschaft abwürge, kann ich mir auch keinen Umweltschutz leisten. Damit ist niemandem gedient.

Ärgern Sie sich, wenn Wettervorhersagen nicht stimmen?

Meistens stimmen sie ja, aber genau darüber habe ich mich schon mal geärgert. Wenn es heißt, das Wochenende wird verregnet, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es doch noch gut wird, sehr gering. Das nimmt einem doch die letzte Hoffnung (lacht).

Monika Breuch-Moritz . . . persönlich.

Angst . . . verdränge ich meistens.

Verantwortung . . . wollen heute immer weniger Menschen übernehmen.

In Hamburg wollte ich längst mal . . . wieder ins Ballett gehen.

Mein Lieblingsplatz in Hamburg . . . ist die kleine Binnenhafenbrücke, die Holzbrücke zwischen Deichstraße und Kehrwieder. Wenn man sich dort stehend einmal um 360 Grad dreht, sehe ich die Elbphilharmonie, Hafen, Speicherstadt, Wasser, sämtliche Hauptkirchen und den Rathausturm. Eine traumhafte Stelle.

Meine Stärke . . . ist meine Zukunftsorientierung.

Meine Schwäche . . . ist meine Emotionalität.

Ich kann am besten entspannen . . . beim Spaziergang am Wasser.

Ich kann gut verzichten . . . auf ein Auto. Ich habe auch keins.