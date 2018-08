Region Pinneberg in Kürze : +++ Brücken-Wahnsinn in Elmshorn +++ Protest gegen „Masterplan Klövensteen“ +++ Schenefelder aus Wohnung gerettet +++

Unfälle, Feuer, Politik, Veranstaltungen, Vereinsleben und Nachrichten im Kreis Pinneberg – hier fasst shz.de zusammen, was heute wichtig ist.

von shz.de

23. August 2018, 06:00 Uhr

Elmshorn Steindammpark, Krückaupark, Hainholz – und jetzt am Fischteich: In Elmshorn grassiert seit gut zwei Jahren der Brücken-Wahnsinn: Fünf marode Holzkonstruktionen wurden bereits abgerissen, darunter die drei Brücken im Steindammpark, die durch Alu-Konstruktionen ersetzt wurden. Kosten: mehr als 600.000 Euro.

Wedel/Hamburg Die Bürgerinitiative „Klövensteensollleben“ hat am Mittwoch beim Berzirksamt Altona das Bürgerbehren „Klövensteen soll leben - stoppt den Masterplan für einen Wildtierzoo“ eingereicht. Die Initiative will die Umsetzung des vom Fördervereins Klövensteen initiierten Masterplans „Naturwildpark Klövensteen“ verhindern, der vorsieht, das Gelände für 33 Millionen umzubauen. Die Initiative setzt sich dafür ein, dass das Wildgehege saniert wird. Die im Masterplan aufgezeigten Eingriffe halten die Mitglieder dagegen für überdimensioniert.

Schenefeld Dass Rauchwarnmelder Leben retten können, hat ein Einsatz der Schenefelder Feuerwehr am Mittwoch gezeigt. Um 8.23 Uhr rückten neun Einsatzkräfte in die Straße Opm Blockhorn aus. Jemand hatte aus einer Wohnung im Erdgeschoss einen Rauchwarnmelder piepen gehört und die Feuerwehr alarmiert. Laut Pressesprecher Dennis Fuchs betrat ein Angriffstrupp unter Atemschutz die verrauchte Wohnung und konnte dort eine schlafende Person retten. Diese wurde nach Angaben der Wehr mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung an den Rettungsdienst übergeben. Das Feuer wurde rasch gelöscht. Fuchs weist darauf hin, dass Rauchwarnmelder die Zeit bis ein Brand entdeckt wird, deutlich verkürzen und die Retter früher helfen können.

Quickborn Eine gesunde Ernährung und moderne, abwechslungsreiche Küche – wenn Isabel Hartel Zeit hat, zieht es sie an den Herd. „Kochen macht unglaublich viel Spaß. Es ist gesellig, gemütlich und man kommt dabei leicht miteinander ins Gespräch“, sagt sie. Ihr brachte das Hobby inzwischen zwei Fernsehauftritte ein, eine Entwicklung, mit der sie nie gerechnet hätte. Der jüngste steht kurz bevor, denn Anfang September läuft die erste Staffel der neuen Koch-Gastgeber-Show „Deutsche Diner-Meisterschaft“ auf Vox an.

Pinneberg Die Schulbausanierung bleibt in Pinneberg das Thema Nummer eins. Weswegen die beiden Kandidaten Urte Steinberg und Jitendra Sharman (beide parteilos) sie auch im Zuge der Bürgermeisterwahl am 9. September unter anderem zur Chefsache erklärt haben. Druck macht nun die Pinneberger Schulallianz. Nicht zum ersten Mal. Sie hat aktuell zum Schulstart eine Mängelliste erstellt, um zu zeigen, was noch alles an den Schulen im Argen liegt. Schulelternbeiräte haben bei der Erstellung mitgeholfen. Es sind zig Punkte. „Es fehlt den Pinneberger Schulen an Fach-, Sozial- und Förderräumen, Inklusions- und Materialräumen sowie Aufenthaltsräumen“, sagt Frauke Runden, Vorsitzende der Schulallianz.

Hamburg Der Bau des neuen Fern- und Regionalbahnhofs Hamburg-Altona verzögert sich. Das Oberverwaltungsgericht Hamburg hat die Planungen zur Verlegung des Bahnhofs an den S-Bahnhof Diebsteich vorerst gestoppt. Das Gericht gab einem Eilantrag des Verkehrsclubs Deutschland wegen der ungeklärten Zukunft der Autoverladestation statt, wie Gericht und Kläger am Mittwoch mitteilten.

Schleswig-Holstein Eine Kieler Kripobeamtin ist zu 9000 Euro Geldstrafe verurteilt worden, weil sie Strafakten nicht bearbeitet haben soll. Vom Hauptvorwurf, einem ehemaligen Rocker Halterdaten von Fahrzeugen gegnerischer Rocker beschafft zu haben, wurde die 45-Jährige aber freigesprochen. Das Kieler Landgericht verurteilte die Frau am Mittwoch nicht wegen des ursprünglichen Hauptvorwurfs der Bestechlichkeit, sondern nur wegen versuchter Strafvereitelung in minderschwerem Fall zu einer Geldstrafe von 150 Tagessätze zu je 60 Euro. 3000 Euro davon gelten wegen der überlangen Verfahrensdauer von fast sechs Jahren als bereits vollstreckt, sagte der Vorsitzende Richter.