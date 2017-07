Region Pinneberg in Kürze : +++ Brokdorf wieder ans Netz +++ Führungen auf dem Jüdischen Friedhof +++ Gemeindebüro in Ellerbek zu +++

vergrößern 1 von 1 Foto: Christian Charisius 1 von 1

Schleswig-Holstein Das im Februar wegen rostiger Brennstäbe vom Netz genommene Atomkraftwerk Brokdorf (Kreis Steinburg) darf wieder hochgefahren werden. Die Atomaufsicht des Landes Schleswig-Holstein hat die Zustimmung am Samstagabend erteilt, wie das Energieministerium in Kiel am Sonntag mitteilte. Allerdings gelten Beschränkungen. So wird die Leistung des AKW zunächst auf 88 Prozent reduziert. Später darf sie maximal 95 Prozent erreichen. Voraussetzung dafür ist, dass die mittlere Kühlmitteltemperatur abgesenkt wird.

Elmshorn Am Sonntag, 6. August haben Interessierte Besucher in der Zeit von 14 bis 17 Uhr Gelegenheit zur Besichtigung des jüdischen Friedhofs Elmshorn und der Friedhofshalle an der Feldstraße 42. Um 14.30 Uhr beginnt eine kostenlose Führung. Eine Voranmeldung ist nicht notwendig.

Ellerbek Das Ellerbeker Gemeindebüro bleibt urlaubsbedingt ab heute bis Freitag, 4. August, geschlossen. Die Vertretung erfolgt durch das Amt Pinnau in Rellingen. Dieses ist immer montags, dienstags, donnerstags und freitags in der Zeit von 8.30 bis 13 Uhr geöffnet. Außerdem sind die Mitarbeiter des Amtes Pinnau dienstags auch in der Zeit von 14 bis 18 Uhr vor Ort.

Pinneberg Traditionell gilt der Pin als Eintrittskarte für das SummerJazz-Festival, das vom 10. bis 13. August in Pinneberg steigt. Der Anstecker in Form einer Resonator-Gitarre kostet sechs Euro und ist an allen bekannten Stellen erhältlich.

Moorrege Die aus Protest wegen des Verkaufs der Alten Schule Oberglinde gegründete Bürgerinitiative „Gegenwind“ hat jetzt eine Homepage. Darauf weist Mitinitiatorin Ute Tobuschat hin.

Schenefeld Gute Nachrichten aus dem Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf. Die leukämiekranke Schenefelderin Paula Rüpcke hat die Transplantation von Stammzellen überstanden. Das berichtet ihre Mutter Cathrin Rüpcke auf Anfrage. „Im Moment kämpfen wir gegen die Nebenwirkungen der Chemotherapie, die unsere volle Aufmerksamkeit erfordern“, erläutert Rüpcke. Die Schülerin musste sich bereits mehrerer Chemotherapie-Durchgänge unterziehen. „Paula erholt sich in ganz kleinen Schritten“, schildert ihre Mutter. Sie rechne damit, dass ihre Tochter noch drei bis vier Wochen im Krankenhaus bleiben muss. „Bis die neuen Zellen alles regeln können, dauert es eine Weile.“

Uetersen Ein 33 Jahre alter Mann aus dem Iran holte gestern gegen 12.30 Uhr in der Fußgängerzone die Polizei auf den Plan. Im angetrunkenen Zustand hatte der junge Mann mit einer Krücke, die er derzeit wegen einer Beinverletzung nutzt, auf ein Fahrrad geschlagen und einen Werbeaufsteller eines Schuhgeschäftes beschädigt. Zudem ängstigten seine lauten Rufe Passanten. Die hinzugerufenen Polizeibeamten, denen der Mann bereits durch Auffälligkeiten in der Vergangenheit bekannt ist, nahmen eine Anzeige wegen Sachbeschädigung auf und sprachen einen Platzverweis aus. Der Mann leistete den Anordnungen der Polizei Folge. Rechtliche Voraussetzungen für Ingewahrsamnahme des Mannes hätten in dem Einzelfall nicht bestanden, so die Polizei Uetersen.

Barmstedt Wer am Wochenende oder zu Beginn der kommenden Woche mit öffentlichen Verkehrsmitteln nach Elmshorn fahren möchte, muss auf den Bus umsteigen: Ab Freitag, 4. August, führt die AKN Eisenbahn AG Oberbauarbeiten auf der Linie A3 zwischen Barmstedt und Elmshorn durch. Dazu werden Teile der Strecke sowie drei Bahnübergänge in Barmstedt und Bokholt-Hanredder gesperrt, wie Pressesprecherin Christiane Lage-Kress mitteilte. Reisende und Pendler zwischen Barmstedt und Elmshorn müssen Bus fahren. Die AKN richtet einen Ersatzverkehr ein.

Hamburg Erstmals seit der Messerattacke mit einem Toten und mehreren Verletzten im Hamburger Stadtteil Barmbek ist der betroffene Edeka-Markt am Montagmorgen wieder geöffnet - und gut besucht. „Wir sind nach wie vor erschüttert über diese schreckliche Tat“, sagt Unternehmenssprecher Gernot Kasel, der vor dem Laden steht.

erstellt am 01.Aug.2017 | 06:00 Uhr