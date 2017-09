Briefe, Bilder und Biedermeier

vergrößern 1 von 2 Foto: Heiderhoff 1 von 2

„O! mög ein stets Wohlergehn und langes Leben Dich beglücken, die Liebe selbst Dein Glück erhöhn und Dich mit Herzenslust entzücken.“ Dieser Satz aus einem an Neujahr 1846 verfassten Liebesbrief stammt aus der Feder eines Unteroffiziers der Oldenburger Armee, Friedrich Lehners. Geschrieben hat er ihn an seine große Liebe Wilhelmine Fischer aus Pinneberg. Ina Duggen-Below, Leiterin des Pinneberg Museums, und Museumspädagoge Peter Russ haben basierend auf den von einer Dame aus Oldenburg übergebenen Liebesbriefen eine fiktive Geschichte geschrieben und diese als Ausstellung unter dem Titel „Keine wahre Liebesgeschichte“ aufgearbeitet.

Die Vernissage faszinierte die Besucher, bewiesen die beiden Verfasser der Liebesgeschichte doch, dass Romanzen nicht nur unterhalten, sondern auch bilden können. Welche Faktoren bestimmten das Leben der Pinneberger? Wie war die Versorgungslage? Was bedeutete es, fremd zu sein? Und wie sah der Alltag einer jungen Frau damals aus? Die Ausstellung beleuchtet vor dem Hintergrund der fiktiven Liebesgeschichte, wie es in den 1840er Jahren in Pinneberg zuging. In der Ausstellung präsentieren die Veranstalter Objekte aus dem Bestand sowie Museumsleihgaben aus dem Zeitraum der 1840er Jahre.

Die Gleichstellungsbeauftragte Deborah Azzab-Robinson traf mit ihren Worten den Nerv zahlreicher Besucher. „Als Frau Duggen mir das erste Mal von ihrem Konzept der Ausstellung erzählt hatte, war ich beeindruckt und begeistert“, lobte sie. Es handele sich um eine „hinreißende und authentische Liebesgeschichte aus Pinneberg“, bei der die Liebe der Protagonisten echt, die Lebensgeschichte des Paares hingegen fiktiv sei. Azzab-Robinson erinnerte an die damaligen Geschlechterrollen: Der Mann als natürliches, machtvolles Oberhaupt der Familie arbeitete und sicherte standesgemäß die wirtschaftliche Existenz, die als „schutzlos“ erlebte Frau wirkte hingegen als Hausfrau und Mutter.

Die Besucher Renate und Gerhard Becker freuten sich, im Zuge der Ausstellung auf ihren in den 1840er Jahren am Rübekamp 17 wohnhaften Verwandten, den Mediziner Dr. Markus Schlüter, zu treffen. Bei Schlüter handelte es sich damals um den einzigen Arzt in Pinneberg. Künstlerin Gagel fand besonderen Gefallen an der Biedermeiermode. Die handgemachten Röcke würde sie „auch heute gern noch tragen“.

Die Ausstellung ist noch bis zum 10. Februar im Pinneberg Museum, Dingstätte 25, zu sehen.



erstellt am 04.Sep.2017 | 16:00 Uhr