Breitband: Stadtwerke verzichten auf Appen und Moorrege

Barmstedter Versorger zieht sich nach monatelangem Streit mit dem ZBMG aus den Gemeinden zurück

Avatar_shz von Tobias Thieme

06. März 2020, 11:40 Uhr

Barmstedt | Seit Monaten liegen die Stadtwerke Barmstedt und der Zweckverband Breitband Marsch und Geest (ZBMG) im Streit. Die Barmstedter wollten in den ZBMG-Mitgliedsgemeinden Appen und Moorrege ein Glasfasernetz verlegen und die Anschlüsse vermarkten. Gegen den Willen des Zweckverbands, der dort selbst Breitbandanschlüsse bereitstellen möchte. Jetzt machen die Stadtwerke einen Rückzieher und verzichten auf den Ausbau.

„Wir haben die Fraktionsvorsitzenden und Herrn Tetz darüber informiert, dass sämtliche Aktivitäten im Hinblick auf die Erschließung von Appen und Moorrege eingestellt sind“, teilte Stadtwerkesprecherin Irina Hesselink auf Anfrage mit. Zu den Gründen sagte sie: „Aus einer großen Chance für die Stadtwerke Barmstedt und einem sehr fairen Angebot für die Bewohner von Appen und Moorrege ist ein ,Breitbandstreit’ entfacht worden, der viel Unruhe und Unfrieden gebracht hat. Streit und Unruhe waren nie unsere Intention. Deshalb ziehen wir uns mit sofortiger Wirkung aus den Planungen für den Ausbau in Appen und Moorrege zurück.“ Die Stadtwerke geben dem Konkurrenten noch schöne Grüße mit auf den Weg: „Wir wünschen dem ZBMG gutes Gelingen und den Bürgerinnen und Bürgern der Gemeinden Moorrege und Appen, dass sie zügig, zuverlässig und auch flächendeckend mit FTTH (Glasfaser, Anm. d. Red.) versorgt werden.“

Zum Hintergrund: Der Konkurrenzkampf war teils bitter geführt worden. Der ZBMG hatte in einm Markterkundungsverfahren nach Interessenten für einen Ausbau gesucht. Kein Unternehmen hatte Interesse angemeldet. Also sollten Appen und Moorrege wie 16 andere ZBMG-Gemeinden von dem Zweckverband mit Geld von Bund und Land angeschlossen werden. Der ZBMG beantragte die Förderung und schloss Verträge mit einem Unternehmen, das die Tiefbauarbeiten übernehmen sollte. Plötzlich fingen die Stadtwerke Barmstedt doch an, ein Netz aufzubauen: in den ZBMG-Gemeinden Kölln-Reisiek, Seeth-Ekholt und Teilen Ellerhoops. Und auch Appen und Moorrege, die einwohnerstärksten und wirtschaftlich lukrativsten Orte im Verbandsgebiet, waren im Fokus der Stadtwerke. Rechtlich war das nicht zu beanstanden, wie das schleswig-holsteinische Innenministerium feststellte. Der ZBMG sah das Vorgehen aber als böses Foulspiel innerhalb der kommunalen Familie im Kreis Pinneberg. Appens Bürgermeister Hans-Joachim Banaschak (CDU) drohte Barmstedter Politikern sogar mit Klagen, sollten sie das Geld für die geplanten Stadtwerke-Investitionen freigeben. Die Barmstedter Politiker stoppten daraufhin ihre eigenen Stadtwerke, obwohl Moorreges Bürgermeister Karl-Heinz Weinberg (CDU) im Gegensatz zu seinem Appener Amtskollegen Zustimmung signalisiert hat.

Dass sich sich der ZBMG mit Händen und Füßen gegen die Konkurrenz aus Barmstedt wehrt, ist nachvollziehbar. Dass die Barmstedter Politiker ihre eigenen Stadtwerke ausbremsten, ist erstaunlich, sollten sie doch zuerst die Interessen der Barmstedter Bürger und damit den wirtschaftlichen Erfolg der eigenen Werke im Blick haben.

Ob die jüngst auf Beschluss der Politik zusätzlich eingestellten Tiefbauer der Stadtwerke nun ihren Job wieder verlieren? „Wir werden uns von keinen Tiefbauern trennen. In Barmstedt und dem Umland gibt es für uns genug zu tun. Außerdem sind wir in Gesprächen mit weiteren Gemeinden, die Interesse an einer zügigen Versorgung mit einem Breitbandnetz haben“, sagte Fred Freyermuth, Barmstedter Werkleiter.