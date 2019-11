Weil es immer mehr Geburten in Uetersen gibt : Braucht die Stadt eine dritte Grundschule?

Die Bildungspolitiker beraten am Donnerstag über einen Grundschulzweig an der Rosenstadtschule.

Avatar_shz von Klaus Plath

06. November 2019, 17:00 Uhr

Uetersen | Der Bildungsausschuss berät am Donnerstag, 7. November, darüber, ob in Uetersen wieder ein dritter Grundschulstandort eingerichtet werden soll. Bis vor fünf Jahren gab es neben der Birkenallee- und der Friedrich-Ebert-Grundschule die Grundschule an der Rosenstadtschule (früher: Roggenfeldschule), die aufgrund zurückgehender Geburtenzahlen zum Schuljahr 2013/14 aufgelöst wurde.

Inzwischen steigen die Geburten in Uetersen wieder. Und zwar stark. Sie verharren nach Angaben der Stadtverwaltung auf einem sehr hohen Niveau. Die Kapazität an den beiden verbliebenen Grundschulen reicht nicht mehr aus. Dort wurden zuletzt regelmäßig sechs bis maximal sieben (DaZ-Kinder) 1. Klassen gebildet. In Zukunft werden es acht oder sogar neun sein.

Das sagt Schulleiterin Gisela Leffers Zur Idee befragt, am Standort der Rosenstadtschule zuzüglich zur Gemeinschaftsschule jetzt eine Grundschule einzurichten, sagt Gisela Leffers, Leiterin der Schule: „Wir haben uns in den Ferien getroffen und haben die Idee gemeinsam entwickelt. Ich finde das gut“. Leffers ist bewusst, dass mit der Neuausrichtung der Schule eine strukturelle Veränderung einhergeht und von einer Dauerlösung ausgegangen werden muss. „Ich finde es positiv, dass eine Stadt wächst“, sagt Leffers. Im Detail erkennt sie folgende Vorteile: - kleinere Klassen - Bindung der Grundschüler an die Gemeinschaftsschule - positive Grundschulerfahrung wirken sich auf den Übergang zur weiterführenden Schule aus - kurze und sichere Schulwege - übersichtlicher Schulhof -Patenschaft durch ältere Schüler möglich - Die Rosenstadtschule entlässt ein Schülerklientel, welches vor Ort bleibt und den Betrieben als Auszubildende und Arbeitskräfte zur Verfügung steht - bessere Auslastung der Mensa, Stadtjugendpflege (Stadtwerkehaus) und der Cafeteria - größerer Schulstandort im Hinblick auf neue Wohngebiete Die Zusammenarbeit mit dem Förderzentrum laufe gut - offenes Ganztagsangebot -gesicherte Lehrerversorgung durch das Schulamt - Mehrere Lehrkräfte an der Rosenstadtschule besitzen die Ausbildung, um an der Grundschule zu unterrichten und würden das auch tun

Seitens des Schulamtes des Kreises Pinneberg wurde die Aufnahmekapazität der Friedrich-Ebert-Schule 2015 auf drei Lerngruppen mit insgesamt 70 Kindern begrenzt. Lagen den Schülerzahlen des Schuljahres 2019/2020 mit insgesamt 127 Einschulungen im Grundschulbereich noch 133 Geburten innerhalb des Zeitraumes Sommer 2012 bis Sommer 2013 zu Grunde, stellen sich die Geburten der folgenden Jahre gänzlich anders dar.

Anzahl der Geburten nimmt zu

So wurden im Zeitraum Sommer 2013 bis Sommer 2014 167 Kinder geboren, deren Eltern in Uetersen leben. 2016/17 waren es gar 196 Kinder. Die Prognose: Das bleibt so, die Anzahl der Geburten nimmt eher zu als ab. Diese Entwicklung verursacht nun einen Mehrbedarf an Schulraum.

Die Einrichtung einer weiteren Klasse in der Friedrich-Ebert-Schule sei nicht möglich, schreibt die Stadtverwaltung in ihrer Vorlage an den Ausschuss. Auch in der Grundschule Birkenallee könne die Entwicklung nicht aufgefangen werden.

Bauliche Mängel verhindern andere Lösung

Seitens der Stadt war zunächst angedacht worden, dem räumlichen Mehrbedarf durch die Nutzung von Räumen des Geschwister-Scholl-Hauses zu begegnen. Allerdings wurden im Rahmen einer Brandschau bauliche Mängel festgestellt, die zu einer umgehenden Sperrung des Obergeschosses geführt haben (wir berichteten). Die Stadt hat ein Gutachten in Auftrag gegeben, um die erforderlichen Baumaßnahmen und Kosten zu ermitteln. Von dem Ergebnis des Gutachtens, das in Kürze vorliegen soll, sei maßgeblich abhängig, heißt es, wie baulich mit der Nutzung weiter verfahren werden könne.

Zweizügige Grundschule wird vorgeschlagen

Die Nutzungsmöglichkeit der Räumlichkeiten erscheint daher unsicher. Hinzu kommt, wie festgestellt wurde, dass die ehemaligen Lerngruppenräume des Förderzentrums nicht über die erforderliche Klassenraumgröße von 59 Quadratmetern verfügen. Die größten Räume sind für 23 Schüler, andere lediglich für 16 zugelassen.

Um das Schuljahr 2020/2021 planen und die betroffenen Eltern rechtzeitig informieren zu können, gelte es daher eine Lösung zu finden − so der Arbeitsauftrag an die Politiker.

Aufgrund eingehender Beratungsgespräche und Diskussionen verschiedener Möglichkeiten mit den Schulleitern und weiteren Vertretern der Uetersener Grundschulen, des Orientierungsstufenleiters der Rosenstadtschule Uetersen sowie Schulrätin Anja Soeth, zuletzt Mitte Oktober, wird von der Verwaltung vorgeschlagen, an der Rosenstadtschule einen zweizügigen Grundschulzweig einzurichten und die Schulbezirke neu einzuteilen.

Dabei sollen folgende Faktoren berücksichtigt werden:

> Die Aufnahmekapazität bei der Friedrich-Ebert-Schule liegt bei 75 Schülern. Allerdings sind Fördermaßnahmen, zurückgestellte Einschulungen und Geschwisterkinder zu berücksichtigen. Daher kann bei den Planungen nicht von 75 verfügbaren Plätzen ausgegangen werden, sondern höchstens von 70.

> Es kann nicht davon ausgegangen werden, dass es sich um eine vorrübergehende Entwicklung handelt.

> Zu Beginn jeden Schuljahres gibt es zahlreiche Beschwerden besorgter Eltern wegen der langen Schulwege insbesondere aus dem westlichen Gebiet Uetersens. Dem würde entgegen gewirkt werden.

> Bei Einrichtung eines Grundschulzweigs an der Rosenstadtschule bedarf es einer Zweizügigkeit, um eine reibungslose Lehrerversorgung und gut funktionierende Betreuungs- und Ganztagsangebote sicherzustellen.

> Der Klassenteiler (Richtwert zur Bedarfsplanung) von 25 sollte keinesfalls überschritten werden. Der Bedarf an Fördermaßnahmen, Unterstützung durch Schulbegleitung und das vermehrt auftretende auffällige Verhalten Einzelner im Klassenverband stellen die Lehrkräfte bereits bei dieser Anzahl vor große Herausforderungen. Der Blick auf den einzelnen Schüler ist oft kaum noch möglich. Vor diesem Hintergrund sind zu große Klassen für die Leistung der Schüler nicht förderlich.

Aus den Planungen ergeben sich laut Stadtverwaltung folgende Vorteile:

> Räumlichkeiten sind vorhanden. Baumaßnahmen sind nicht erforderlich.

> Die Realisierung wäre zum Schuljahr 2020/2021 möglich. >Die Lösung wäre dauerhaft und garantiert den Eltern, dem Lehrerkollegium und dem Schulamt Planungssicherheit.

> Die Schulbezirke werden neu definiert. Für viele Schüler werden die Wege kürzer.

> Positive Auswirkungen auf die derzeit sinkenden Schülerzahlen der Rosenstadtschule.

> Es besteht bereits ein Ganztagsangebot, das lediglich erweitert werden müsste.

> Die Grundschüler können am Vormittag in der Cafeteria und mittags in der Mensa verpflegt werden.