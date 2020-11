Am Bahnhof : Brandstiftung? Wieder Feuer in Halstenbeker Firmengebäude

Erst am 16. November musste die Feuerwehr dort einen kleinen Brand löschen. Die Polizei sucht nun Zeugen.

von Felisa Kowalewski

24. November 2020, 15:15 Uhr

Halstenbek | Erneuter Einsatz in der Straße Am Bahnhof in Halstenbek: In den frühen Morgenstunden am Dienstag (24. November) rückte die Freiwillige Feuerwehr aus, um in einem Firmengebäude einen Kellerbrand zu löschen.

Bereits vor Kurzem waren die Kameraden dort: Auslaufendes Öl hatte sich am 16. November entzündet, ein Fenster bersten lassen und dadurch Laub in einer Kasematte in Brand gesetzt. So glimpflich ging der jetzige zweite Einsatz nicht aus.

Freiwillige Feuerwehr Halstenbek

Kellerraum mit Kompressoranlage in Flammen

Gegen 4.20 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert. 34 Einsatzkräfte machten sich mit neun Fahrzeugen auf den Weg. „Vor Ort bestätigte sich eine starke Rauchentwicklung und Feuerschein aus dem Kellergeschoss eines Firmengebäudes“, teilt die Feuerwehr mit.

Ein Trupp ging unter schwerem Atemschutz zur Brandbekämpfung in den Kellerbereich mit einem C-Rohr vor und konnte das Feuer lokalisieren und löschen. Freiwillige Feuerwehr Halstenbek

Teile einer Holzdecke mussten entfernt werden

Der Kellerraum mit Kompressor stand in Brand. In Mitleidenschaft gezogen wurde zudem eine angrenzende Gastherme, so die Wehr.

Die Einsatzkräfte mussten Teile einer Holzdecke entfernen und mehrere Glutnester löschen. Auch der Bereich über dem Kellerraum wurde zur Sicherheit mit der Wärmebildkamera abgesucht.

Gebäude über mehrere Stockwerke verqualmt

„Da das Firmengebäude über mehrere Stockwerke massiv verqualmt war, wurden umfangreiche Belüftungsmaßnahmen durchgeführt, um das Gebäude wieder rauchfrei zu bekommen“, erläutert die Feuerwehr.

Polizei sucht Zeugen

Ihr Einsatz endete um 7.30 Uhr. Anschließend übernahm die Polizei den Einsatzort.

Die Kriminalpolizei Pinneberg hat die Ermittlungen zur Sachschadenshöhe und Brandursache aufgenommen. Nähere Erkenntnisse zur Ursache des Brandes liegen bisher nicht vor. Polizeidirektion Bad Segeberg

Allerdings sucht die Polizei nun nach Zeugen des Vorfalls. „Auffällige Beobachtungen“ rund um den Brandort bitten die Ermittler unter der Telefonnummer (04101) 20 20 zu melden.