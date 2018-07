Region Pinneberg in Kürze : +++ Brandruine in Wedel wird abgerissen +++ Nachbarschaftsstreit in Pinneberg +++ Schiffsmodellbauer fördern Jugend +++

Unfälle, Feuer, Politik, Veranstaltungen, Vereinsleben und Nachrichten im Kreis Pinneberg – hier fasst shz.de zusammen, was heute wichtig ist.

20. Juli 2018, 06:00 Uhr

Wedel Die Brandruine an der Bundesstraße 431 in Wedel wird abgerissen. Das bestätigte André Ewert, Geschäftsführer der Immobilienfirma Ewert und Partner in Hamburg-Bahrenfeld, der das Gebäude verwaltet. Im Mai 2017 ging der Komplex, in dem eine Großraumdiskothek, eine Spielhalle, eine Autovermietung, ein Restaurant und eine Kfz-Aufbereitung untergebracht waren, in Flammen auf. 180 Feuerwehrleute aus dem Kreis Pinneberg und aus Hamburg kämpften stundenlang gegen die Flammen an. Der Grund für das Feuer konnte nicht ermittelt werden. Die Staatsanwaltschaft hatte Anklage gegen den Diskothekenbesitzer wegen Anstiftung zur Brandstiftung und Versicherungsbetrugs sowie gegen zwei Männer aus Wedel und Hamburg wegen schwerer Brandstiftung erhoben. Das Landgericht Itzehoe sprach alle drei Angeklagten frei.

Pinneberg Lärm und chemische Gerüche – darüber beklagen sich zwei Mieterinnen der Pinneberger Stiftung „Wir helfen uns selbst“ in der Stettiner Straße. Wo genau beides herkommt, ist unbekannt. Die beiden Mieterinnen haben einen Nachbarn im Verdacht – doch Gespräche und Untersuchungen durch die Hausverwaltung lieferten keine Aufklärung. „Uns ist übel, wir sind genervt und wütend“, sagen die beiden. Unterdessen konnte die Stiftung keine Nachweise für Chemikalien oder ähnliches im Haus finden. Die Bürgermeisterin vermittelt.

Ellerau Der Schiffsmodellbauclub Albatros Ellerau ist ein Verein mit Bastlern, Tüftlern und Erfindern. Bausatz kaufen und dann einfach zusammensetzen? Keineswegs. Sie kaufen bestenfalls die Baupläne. Und dann wird wirklich jedes Teil, sei es auch noch so klein, von Hand gefertigt. Dazu gehören Geschick, Können, technisches Verständnis und das Wissen um den Umgang mit verschiedenen Werkzeugen. Damit der Verein Zukunft hat, investieren die erwachsenen Mitglieder viel Zeit in die Jugendarbeit und sind damit nahezu einzigartig.

Uetersen Vor fünf Jahren hat die Fachärztin für Kinder- und Jugendmedizin mit Zusatzausbildung zur Neonatologin Daniela Leiser die Kinderarztpraxis von Ursula Brodel im Ärztehaus an der Wilhelmstraße übernommen. Die niedergelassene Ärztin und ihr Team betreuten anfangs im Quartal 800 kleine Patienten. Die Zahl hat sich innerhalb von fünf Jahren fast verdoppelt. Im ersten Quartal dieses Jahres waren es 1517 Kinder. „Wir arbeiten am Limit. Eltern müssen ein volles Wartezimmer, lange Wartezeiten vor Ort sowie Engpässe bei der Terminvergabe für Vorsorgeuntersuchungen hinnehmen und sind verärgert darüber“, schildert die Medizinerin die Situation. Kinder aus Umlandkommunen werden seit einem Jahr nur noch aufgenommen, wenn Geschwisterkinder bereits Patienten in der Kinderarztpraxis sind.

Hamburg / Schleswig-Holstein Die guten Wetterbedingungen in Norddeutschland haben für einen Anstieg der Wespenpopulation im Juli gesorgt. „Wir erleben jetzt erst den Anfang, ab August geht es richtig los“, das sagte der Wespenexperte bei der Hamburger Umweltbehörde, Michael Neumann, am Mittwoch. Aufgrund eines konstant trockenen Frühlings habe häufig fast die gesamte Brut in den Eiern überlebt.