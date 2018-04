Pinneberg : Brand in Mehrfamilienhaus mit mehreren Verletzten

Neun Anwohner wurden mit Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Ursache war vermutlich ein Küchenbrand.

von Anna-Sophie Hansen

30. April 2018, 12:28 Uhr

Pinneberg | Sonntagmorgen ist es in einem Wohnhaus in der Elmshorner Straße in Pinneberg zu einem Küchenbrand gekommen, durch den sich neun Anwohner Rauchgasvergiftungen zugezogen haben.

Die ehrenamtlichen Kräfte der Feuerwehr Pinneberg wurden am Sonntagmorgen zu einem Feuer mit Menschenleben in Gefahr alarmiert. Gemeldet war ein Feuer im Gebäude, zunächst ging man von einer verletzten Person aus, die sich auf das Dach des Wohn- und Geschäftsgebäudes gerettet hat.

Für die 43 Einsatzkräfte der Pinneberger Feuerwehr um ihren Einsatzleiter und stellvertretendem Wehrführer Kai Halle stellte sich die Situation vor Ort jedoch brisanter dar als zunächst angenommen. Rauch stieg aus einem Fenster im ersten Obergeschoss, sechs Personen standen auf dem Dach und riefen um Hilfe, im Gebäude waren drei weitere Personen vermisst gemeldet worden.

Sofort wurde die Alarmstufe erhöht, Vollalarm für die Feuerwehr Pinneberg ausgelöst, weitere Kräfte des Rettungsdienstes wurden alarmiert. Während ein Trupp unter schwerem Atemschutz zur Menschenrettung in das Gebäude vorging, wurden die sechs Personen über die Drehleiter vom Dach gerettet. Die drei weiteren Personen konnten schnell über tragbare Leitern aus dem Gebäude gerettet werden.

Unter Atemschutz wurde anschließend das Feuer im Küchenbereich mit einem handgeführten Strahlrohr gelöscht. Parallel dazu begann die Versorgung der Verletzten durch den Rettungsdienst. Zu den neun Verletzten zählen acht Leichtverletzte, aber auch ein etwas schwerer verletzter Bewohner. Alle wurden aufgrund der Rauchgasintoxikation in umliegende Krankenhäuser transportiert.

Die Polizei war vor Ort um die Elmshorner Straße für die Dauer des Einsatzes vollzusperren. Nach bisherigen Erkenntnissen dürfte der Brand durch einen angelassenen Herd entstanden sein. Der Sachschaden wird auf einen zehnstelligen Betrag geschätzt. Die vorsorglich in umliegende Krankenhäuser eingelieferten Verletzten wurden zwischenzeitlich wieder entlassen.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?