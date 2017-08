Borstels Bonsai-Boss lädt ein

vergrößern 1 von 2 Foto: Schmidt 1 von 2

Sein Garten ist ein Idyll mit japanisch-norddeutschem Flair. Kois schwimmen behäbig in einem Teich, aus dem ein beruhigendes Plätschern dringt. Prächtig gediehene Tomaten zieren die Hauswand. Der Höhepunkt aber sind 30 künstlerisch gestaltete Bonsai-Bäume, und bis zu 100 Jungpflanzen, die noch auf dem Weg zum fertigen Bonsai sind.

Reiner Kurps, Besitzer dieses Gartens, ist der wahrscheinlich versierteste Bonsai-Experte in Borstel-Hohenraden. Er ist Leiter des Bonsaigesprächskreises Kiel und Umgebung und gibt im botanischen Garten in Hamburg Kurse zum richtigen Beschnitt. Er und die anderen zehn Mitglieder stellen am Sonntag, 3. September, ihre schönsten Bäume im Deutschen Baumschulmuseum, Pinneberger Straße 29, aus.

Die Bäume, die dort zu sehen sein werden, sind das Produkt jahrelanger, akribischer Pflege, denn Bonsais sind natürliche Gehölze, die durch die Wurzelbegrenzung in den kleinen Töpfen sowie fachmännischen Beschnitt klein gehalten werden. Vernachlässigt man sie oder pflanzt sie in die freie Natur, werden sie groß, wie ihre Genetik es vorgibt. Auch der Wuchs der kleinen Bäume wird nicht dem Zufall überlassen: Durch Drahtbindungen wachsen sie in die gewünschte Richtung. Bis zu zwei Stunden täglich beschäftige sich Kurps, im Hauptberuf Kommunikationselektroniker, mit seinen Bäumchen.

Die Begeisterung für den Bonsai habe Kurps in den achtziger Jahren als 20-Jähriger entdeckt, seit 1990 zieht er selber Bäume. Einige davon hat er noch von damals. Was fasziniert ihn so an den Baum-Winzlingen? „Man holt sich die Natur ins Haus, aber in Miniatur“, erklärt er. Das sei ein Spiel mit Nähe und Entfernung: Der Baum, den man sonst als entfernte, kleine Kontur weit entfernt am Horizont sieht, steht direkt vor einem – durch die fehlende Distanz sei er aber nicht größer erschienen, sondern dreidimensionaler und in all seinen Details erkennbar.



Die Pflege macht den Unterschied

Mit anderen Miniaturen, wie beispielsweise Eisenbahnen, sei das Spiel zwar ähnlich, „aber der Bonsai braucht viel Pflege, und die Verantwortung dafür unterscheidet ihn“, so Kurps. Bonsais bleiben zwar klein, deswegen werden sie aber nicht weniger alt: „Eine Bonsai-Eiche kann durchaus auch mehrere hundert Jahre alt werden“, erläutert der Experte. Langfristigkeit sei die Essenz der Bonsaizucht. „Ich muss mir gut überlegen, welche Auswirkung ein Schnitt, den ich heute mache, in fünf Jahren haben wird.“

Auch dies mache für ihn den Reiz aus: „In Japan sind Bonsais Generationenprojekte,“ sagt er. „Ein Baum wird von Generation zu Generation weitergegeben, alle müssen ihn pflegen und sich mit seinen Bedürfnissen auseinandersetzen.“ Dadurch entstehe eine langfristig angelegte Beschäftigung mit der Natur, man übernehme Verantwortung über die eigene Generation hinaus. „Der Bonsai ist ein Gegenbild der heutigen Wegwerfgesellschaft, er lehrt langfristige Verantwortung für die Natur.“ Denn was an einem kleinen Bonsai klappe, könne man auch auf die große Natur übertragen.

Zweifelsohne stehe bei der Bonsaikunst auch die Ästhetik im Fokus. „Bei der Ausstellung wollen wir mit den Bäumen Momente schaffen“, kündigt Kurps an. Die Bäume würden durch kleines Beiwerk präsentiert, als stünde man, beispielsweise, bei Morgennebel im Gebirge. Wer Bonsais faszinierend findet, darf nicht nur die Präsentation besuchen. Auch Anfänger sind im Gesprächskreis willkommen. Die Ansätze zur Beschäftigung mit der Pflanze sind vielfältig, sagt Kurps: „Manche haben den Ehrgeiz, eine ganz junge Pflanze selbst zu ziehen und zu gestalten, andere bevorzugen eine gut Vorbereitete. Schließlich gibt es auch den Betrachter: Der kauft einen Bonsai, der bis zu mehrere Tausend Euro kosten kann, und lässt ihn professionell pflegen.“ Bei der Ausstellung in Pinneberg lässt sich das Bonsai-Betrachten schon mal ausprobieren.

von ina

erstellt am 31.Aug.2017 | 16:00 Uhr