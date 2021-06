Messerangriff in Hamburg : Bluttat nach Badeunglück: Bruder des Vermissten verletzt Helfer lebensgefährlich

Ein 15-Jähriger geht bei Blankenese in der Elbe unter – der Angriff auf offener Straße am Tag danach könnte ein Racheakt gewesen sein.

Hamburg | Es ist eine schwer fassbare Doppeltragödie: Am Freitag war ein 15-Jähriger beim Baden in der Elbe verschwunden und ist sehr wahrscheinlich ertrunken. Am Tag danach stach sein Bruder (19) in Harburg auf einen der mutmaßlichen Helfer bei dem Badeunglück ein. Der 16-Jährige kam mit mehreren Messerstichen im Rücken ins Krankenhaus, wo Ärzte ihm per Notop...

