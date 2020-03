Blutspende statt Partyspaß

Caroline Willmann zeigt Verantwortung: Am 18. Geburtstag nimmt sie zum ersten Mal an einer Aktion des DRK Moorrege teil

von Knuth Penaranda

17. März 2020, 17:22 Uhr

Moorrege | In der Gemeinde Moorrege ging es in Sachen Blutspenden seit Jahren immer weiter bergab. Der Vorstand des Moorreger Ortsvereins des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) hatte deshalb beschlossen, künftig nur noch zwei statt vier Termine pro Jahr anzubieten, und zwar im Wechsel mit den Kollegen aus Heist. Dass angesichts der Corona-Krise dennoch mehr Männer und Frauen zur ersten Blutspende-Aktion in die Gemeinschaftsschule Moorrege (Gemsmo) kamen, verblüffte selbst die Vorsitzende Saskia Dehl. 50 Spender und sechs Erstspender waren dem Aufruf gefolgt. „Das waren mehr als bei der letzten Aktion, damit waren wir mehr als zufrieden“, freute sich Vorstandssprecher Oliver Dehl. Das DRK-Team freute sich besonders über den Besuch von Caroline Willmann. Sie war nicht nur Erstspenderin, sondern hatte den Weg zur Aktion auch noch an ihrem 18. Geburtstag gefunden.

„Caroline wollte abends auch noch feiern, coronabedingt gab es aber leider reichlich Absagen“, schilderte Oliver Dehl den Besuch der Teenagerin. Warum also nicht Blut spenden, habe sich die junge Frau gefragt, sagte der DRK-Sprecher. „Hammer, am 18. Geburtstag das erste Mal Blut spenden zu gehen“, freute sich Oliver Dehl.

Damit die Spender bestmöglich geschützt werden, hatten die DRKler nur einen Eingang geöffnet, damit jeder Besucher auf eine große Info-Tafel zulief, auf der nicht nur über die neue Viruserkrankung informiert wurde, sondern auch über Risikogebiete. Daneben stand auch gleich Desinfektionsmittel. „Erst dann ging es rein“, schilderte Oliver Dehl. Wie es mit den Blutspendeaktionen weitergeht, wird aktuell immer neu entschieden. „Wir hoffen, dass die zuständigen Behörden die weiteren Spenden in der Region noch zulassen trotz der gewaltigen Krise“, sagte Dehl. „Die Konserven im Land werden knapp.“