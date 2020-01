Blues im Blut

Seit 40 Jahren gibt es die „Famers Road Blues Band“, Bandleader Dirk Theege ist von Anfang an dabei

von Knuth Penaranda

30. Januar 2020, 17:24 Uhr

Elmshorn | Eigentlich sollte Dirk Theege keine Musik machen. Nie die Saiten einer Gitarre zupfen. Das sollte sein Bruder. Zumindest, wenn es nach seinen Eltern ging. Die schenkten Theeges Bruder zum Geburtstag eine Gitarre. Angefasst hat er sie nie. Theege hingegen schon. „Ein furchtbares Instrument war das. Die Saitenlage war dermaßen schlecht“, sagt er. Der Beginn einer musikalischen Ehe.

Damals – das war Anfang der 1960er Jahre. Der junge Dirk Theege bringt sich das Gitarrespielen bei. Fängt an, Bluesmusik zu hören. „War damals im Freundeskreis so“, sagt er. Blues Legende John Mayall hat es ihm angetan. Und mit ihm diese poetisch anmutende musikalische Ausdrucksform der Afroamerikaner.



Erste Auftritte in Jugendhäusern





Der gebürtige Elmshorner spielt erste Auftritte in Jugendhäusern, ab und zu in der Kirche. Gibt ein kurzes Gastspiel in einer Band mit Schulfreunden. Anfang der 1980er trifft er während einer Session im „Pumpernickel“ auf den Schlagzeuger Holger Stoldt. Theege spielt Bluesharp. So gut, dass ihn Stoldt in seiner neugegründete Blues Band haben will. „Bei denen hatte keiner so richtig Ahnung, wie Blues eigentlich geht“, sagt Theege und lacht dabei. Zur ersten Probe erscheint Theege mit einer Einstandskiste – und ist drin in der „Farmers Road Blues Band“. Die „Ursprungstruppe“, wie Theege sie nennt, gibt erste Konzerte. Die Hamburger Fabrik und die Markthalle sind Highlights. Die Besetzung wechselt. Drummer Stoldt und Gitarrist Michael Hagenah verlassen die Band. Mekio Yoo übernimmt am Schlagzeug, Theege ersetzt Hagenah. Die neue Formation geht 1984 auf Tournee durch das Saarland.

Danach wird es zunächst ruhig um die Blues Band. „Wir haben uns neu formiert, wollten eine andere Richtung einschlagen“, sagt Theege. Statt Blues wird Pop gespielt. Die „Farmers Road Blues Band“ geht als „Men go crazy“ auf Tournee. Der Erfolg hält sich in Grenzen. 1985 ist schon wieder Feierabend. Die Band löst sich auf. Nur Theege und Bassist Hubert Kozalla bleiben. „Die anderen hatten einfach keine Lust mehr, hatten andere Dinge im Kopf“, erzählt Theege.

Er zieht für die Band den Gitarristen Jürgen Schütt und Schlagzeuger Randolf Muhl an Land. Keyboarder Jens Skwirblies kommt und geht. Die Gruppe ist wieder als „Farmers Road Blues Band“ unterwegs. Mit Erfolg. Konzerte vor bis zu 5000 Menschen. Die erste LP „Love Songs“ wird veröffentlicht. „Eine der kreativsten Zeiten der Band“, erinnert sich Theege.



Wechselnde Besetzungen







Eine Schublade voller Ideen





Im Laufe der Jahrzehnte wechselt die Besetzung immer wieder. Nur Theege bleibt seit je her. Als Bandleader sucht er immer wieder nach neuen Einflüssen. „Ich wollte und will es einfach spannend halten, für Abwechslung sorgen“, sagt er. Die Zusammenarbeit mit der Sängerin Tine Wiechmann sei fantastisch gewesen. Ebenso mit der amerikanischen Musikerin Natascha Bolden. Mit der amerikanischen Entertainerin Janice Harrington habe man „zahlreiche energiegeladene Auftritte“ gehabt. Die Blues Band bekommt Jazz, Pop und Soul eingeflößt.Am Sonnabend, 1. Februar, feiert die Band 40. Geburtstag. Geht es nach Theege, ist das noch lange nicht das Ende. Er denkt gar nicht ans Aufhören. „Ich habe noch eine ganze Schublade voller Ideen“, sagt der Familienvater und leidenschaftliche Gitarrensammler. Projekte mit anderen Musikern seien das, aber auch welche für sich allein. Er will weiter Musik machen. Geschichten damit erzählen. So lange es geht. „Ich bin noch so voller Ideen und Energie. Warum sollte ich aufhören?“