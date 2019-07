Blockbuster unterm Sternenhimmel

Open-Air-Kino im August: Pinnebergs Citymanagement hat drei hinreißende Filme im Programm

von René Erdbrügger

20. Juli 2019, 16:47 Uhr

Pinneberg | Noch hat Pinneberg kein Lichtspielhaus. Darum warten viele Filmfans sehnsüchtig auf den Sommer. Auf das Open-Air-Kino. Auf Filme unterm Sternenhimmel. Bereits zum elften Mal veranstaltet das Stadtmarketing die in Pinneberg so beliebte Open-Air-Veranstaltung. Citymanagerin Birgit Schmidt-Harder hat drei hinreißende Filme im Programm. Beginn ist jeweils um 21 Uhr. Der Eintritt ist frei. Das dreitägige Festival startet am Donnerstag, 22. August, mit „Der Vorname“ – eine aberwitzige Komödie, in der ein junges Paar seinem Kind tatsächlich den Namen Adolf geben will. Kein Scherz. Natürlich handelt es sich um eine Satire. Und wenn „Der Vorname“ auch nicht so bissig ist wie „Er ist wieder da“, kommt die Komödie nicht platt daher.

Es war einer der Oscar-Abräumer 2019: das Rassismus-Drama „Green Book – Eine besondere Freundschaft“ mit Mahershala Ali und Viggo Mortensen. Drei der begehrten Filmtrophäen konnte es einheimsen – und zwar in den wichtigen Kategorien „Bester Film“, „Bester Nebendarsteller“ und „Bestes Originaldrehbuch“. Wenngleich von der Kritik nicht unbedingt geliebt, war der Streifen um einen dunkelhäutigen Pianisten und seinen weißen Chauffeur, die sich in den 1960er Jahren auf eine Fahrt durch die amerikanischen Südstaaten machen, ein Publikumsliebling. Wer den Film noch nicht gesehen hat, bekommt am Freitag, 23. August, die Gelegenheit dazu. Dann wird er im Rahmen des Open-Air-Kinos auf dem Drosteiplatz gezeigt.

Am Sonnabend, 24. August, läuft „25 km/h“ – ein Roadmovie über zwei Brüder, gespielt von Bjarne Mädel und Lars Eidinger, die während ihres Trips mit dem Mofa wieder zueinander finden.

„Nur dank der so freundlichen Unterstützung von 22 Pinneberger und einem Hamburger Unternehmen ist es uns möglich, kostenfrei unter freiem Himmel und in so einer einzigartigen Atmosphäre Filme zu zeigen, die zu den Blockbustern zählen“, sagt Citymanagerin Schmidt-Harder. In diesem Jahr sind es unter anderem die VR Bank in Holstein, die Stadtwerke Pinneberg, deren Tochter pinnau.com, die Hamburger Firma AVW Immobilien AG und zum ersten Mal die neue Werkstatt Autocrew Car Service Yaans GmbH im Autohaus Yaans an der Mühlenstraße sowie das Pinneberger Tageblatt.

Ausgesucht wurden die Filme übrigens von Schmidt-Harders Vorgängerin Ann-Kristin Borcherding und von Michael Patt von der Wirtschaftsgemeinschaft Pinneberg. „Michael Patt war so freundlich, im Zuge des Wechsels tatkräftig zu unterstützen. Herzlichen Dank dafür“, sagt Schmidt-Harder. Sie weist darauf hin, dass wieder einige Bierzeltgarnituren als Sitzgelegenheiten aufgestellt werden. „Aber wie immer bitten wir darum, selbst einen Stuhl mitzubringen“, ergänzt die Citymanagerin.

Bleibt nur noch eines: „Hoffen Sie mit mir auf bestes Kino-Wetter“, wünscht sich Schmidt-Harder. „Ich bin überzeugt, dass Petrus es dieses Jahr sehr gut mit uns meint.“