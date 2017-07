Blindgänger sprengen Kostenplan

vergrößern 1 von 3 Foto: dpa 1 von 3

70 Jahre ist es her, dass die britische Armee versuchte, die Insel Helgoland unbewohnbar zu machen. Mit fast 7000 Tonnen Munition sollten vor allem die Bunker- und Militäranlagen auf dem strategisch günstig vor der Deutschen Bucht gelegenen Eiland zerstört werden. Historikern zufolge wurde aber auch in Kauf genommen, die Insel komplett von der Landkarte zu fegen. Die Mission misslang und ab 1952 durften die Exil-Helgoländer ihren Roten Felsen wieder besiedeln. Aber auch noch heute haben der „Big Bang“ und die Bombenangriffe des Zweiten Weltkriegs Folgen. Jetzt wurde bekannt, dass der Bau des neuen Klärwerks am Südhafen knapp eine halbe Millionen Euro teurer wird als geplant. Der Grund: Der Kampfmittelräumdienst stieß auf unerwartet viele militärische Altlasten.

Die Erhöhung der Baukosten wurde gestern bei der Verbandsversammlung des Abwasser-Zweckverbands (AZV) Pinneberg, der auch für Helgoland zuständig ist, bekanntgegeben. 1400 Männer, Frauen und Kinder leben auf Helgoland, knapp 980 Haushalte gibt es. Da die Insel vor allem im Sommer ein Touristenmagnet ist, errechnet der AZV für seine Kläranlage eine sogenannte Saisonbelastung mit 6125 Einwohnern. Ein Bedarf, den die bisherige Kläranlage nicht mehr abdeckt. Laut Kathrin Eckert, Sprecherin des AZV, läuft die sogenannte Stickstoffentfernung im Sommer nicht zuverlässig. Deshalb werde nun ein Teil der Anlage neu gebaut und das Wasser künftig in einem neuen Verfahren gereinigt. „Dabei wird das Wasser nicht nacheinander in unterschiedlichen Becken, sondern innerhalb eines Beckens mit zeitlich versetzt verlaufenden Reinigungsphasen geklärt“, erläuterte Eckert.

Die Mehrkosten durch die Kampfmittelräumung betragen knapp eine halbe Million Euro: Die Gesamtkosten des Neubaus liegen nun bei 6,9 Millionen Euro. Zusätzlich konnte auch der Zeitplan nicht eingehalten werden. Die Arbeiten sollten längst laufen, jetzt ist der Baubeginn für Frühjahr 2018 avisiert.

Christine Mesek (Foto), Vorstand des AZV Südholstein (siehe Infokasten), betonte mit Blick auf die Mehrkosten, dass zumindest die Menschen auf dem Festland dadurch keine Gebührenerhöhungen zu befürchten haben. Die jeweiligen Abwasserkreisläufe seien auch eigenständige Gebührenkreisläufe. Und auch für die Helgoländer stünden die Folgen noch nicht fest. „Es gibt Gespräche darüber, ob der Bund und das Land die Mehrkosten für die Kampfmittelräumung übernimmt“, sagte Mesek. Diese seien aber noch nicht abgeschlossen.

Bei der Verbandsversammlung am Montagnachmittag in Hetlingen wurde außerdem der Jahresabschluss 2016 des AZV präsentiert. Die Umsatzerlöse des AZV Südholstein lagen bei 42,5 Millionen Euro. das Betriebsergebnis lag bei 6,4 Millionen Euro. Die Jahresabschlussprüfung ergab keine Beanstandungen.

>Wahlen: Bei der Verbandsversammlung standen auch Personalien auf der Tagesordnung: Zum Ersten stellvertretenden Vorsitzenden der Verbandsversammlung wurde Volker Hatje, Bürgermeister der Stadt Elmshorn, gewählt. Er ist ebenfalls Erster stellvertretender Verbandsvorsteher. Neue Zweite stellvertretende Vorsitzenden der Verbandsversammlung ist Monika Riekhof, Bürgermeisterin der Gemeinde Hetlingen.

von Florian Kleist

erstellt am 19.Jul.2017 | 16:00 Uhr