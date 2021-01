Foto-Wettbewerb : Blende 2020 im Kreis Pinneberg: Das sind die Gewinner und ihre Bilder

In drei Kategorien konnten Fotografen ihre Bilder einreichen. Nun stehen die Sieger und die Top 10 fest.

von Christian Uthoff

03. Januar 2021, 08:00 Uhr

Kreis Pinneberg | 137 Fotos, 35 Teilnehmer und drei glückliche Sieger: Auch beim 46. Deutschen Zeitungsleser-Fotowettbewerb "Blende" im Kreis Pinneberg hatte es die Jury wieder einmal nicht leicht. In den drei Kategorien „Lebensfreude“, „Schwarz-Weiß-Fotografie“ und „Farben und Kontraste“ – einem Sonderthema für Jugendliche bis 18 Jahre – hatten zahlreiche Fotografen ihre Werke eingereicht.

Das sind die Sieger

Die ersten Plätze gehen dabei an Jürgen Neumann (Wasservergnügen, Kategorie: Lebensfreude), Andreas Dohmeyer (Eckiger Ausblick, Kategorie: Schwarz-Weiß) und Nele Krauskopf (Stillstand, Kategorie: Farben und Kontraste). Die Bilder der drei Sieger zeigen glückliche Kinder sowie das perfekte Spiel mit Licht und Schatten.

Jürgen Neumann

Andreas Dohmeyer

Nele Krauskopf

Doch die Corona-Krise wirkte sich in diesem Jahr auch auf den Blende-Wettbewerb aus, der eine bundesweite Gemeinschaftsaktion von der Prophoto GmbH und Print- und Online-Medien ist. Im Kreis Pinneberg musste die Siegerehrung samt Übergabe der Preise aufgrund des zweiten Lockdowns ausfallen.

Das ist die Jury

Und Corona ist auch der Grund dafür, warum die Jury im Vergleich zum vorigen Jahr nur aus Redaktionsmitgliedern des A. Beig-Verlags bestehen konnte. Projektleiterin Sandra Kaschluhn hat gemeinsam mit Editor und Grafiker Lennart Klostermann, Fotograf und Editor Andreas Dirbach sowie Reporter-Chef und Hobby-Fotograf Christian Uthoff alle Bilder gesichtet und bewertet – jedoch ohne zu wissen, wer welches Foto eingereicht hatte.

Kai Lehn

So konnte es daher auch Mehrfachplatzierungen innerhalb der verschiedenen Kategorien geben. Außer Platz eins in der Kategorie Schwarz-Weiß belegte Andreas Dohmeyer beispielsweise mit seinem Werk "Um die Ecke" auch den vierten Platz derselben Kategorie. Mit "Wolkenstürmer" und "Freudensprung" kam Fotograf Günter Herrndorff auf die Plätze zwei und drei in der Kategorie Lebensfreude. Jürgen Neumann belegte mit "Der blonde Messi" zusätzlich Platz fünf im Bereich Lebensfreude. Und Nele Krauskopf räumte mit "Stillstand", "Flying to the moon" sowie "Perfekter Feierabend" die Plätze eins, zwei und fünf in der Jugend-Kategorie ab.

Buchpreise für die Gewinner

Alle Gewinner erhielten Buchpreise, die ihnen coronabedingt per Post zugeschickt wurden. Dohmeyer und Neumann bekamen jeweils ein Exemplar des Buches Meisterklasse Fotografie von Paul Lowe zugesendet, Nele Krauskopf erhielt das Buch Imagine. Shoot. Create. von Annegien Schilling und Eva Reinders. Außerdem wurden Urkunden und Medaillen an die vorderen Plätze vergeben.

Die Top Ten aller drei Kategorien sehen wie folgt aus:

Kategorie Lebensfreude: Das sind die vorderen zehn Plätze Platz 1: Jürgen Neumann (Wasservergnügen) Jürgen Neumann Platz 2: Günter Herrndorff (Wolkenstürmer) Günter Herrndorff Platz 3: Günter Herrndorff (Freudensprung) Günter Herrndorff Platz 4: Ingo Pfannenstiel (Musik-Leidenschaft) Ingo Pfannenstiel Platz 5: Jürgen Neumann (Der blonde Messi) Jürgen Neumann Platz 6: Marietta Hagedorn (Lebensfreude pur, Thyboron DK) Marietta Hagedorn Platz 7: Bernd Hinrichs (Power glide) Bernd Hinrichs Platz 8: Thomas Begemann (Abstand mit Genuss, Amrum) Thomas Begemann Platz 9: Axel Broszies (Schabernack, Übermütige Kinder beim Herumalbern in der Wüste von Ägypten) Axel Broszies Platz 10: Jörn Borkowsky (Tanzende Schirme) Jörn Borkowsky

Kategorie Schwarz-Weiß: Das sind die vorderen zehn Plätze Platz 1: Andreas Dohmeyer (Eckiger Ausblick) Andreas Dohmeyer Platz 2: Ingo Pfannenstiel (138) Ingo Pfannenstiel Platz 3: Holger Wiechmann (Corona-Abstand) Holger Wiechmann Platz 4: Andreas Dohmeyer (Um die Ecke) Andreas Dohmeyer Platz 5: Marietta Hagedorn (Auf dem Steg (mit Abstand)) Marietta Hagedorn Platz 6: Silke Tramberger (Die Kaffeerösterei) Silke Tramberger Platz 7: Jörn Borkowsky (gestrandet und vergessen) Jörn Borkowsky Platz 8: Hans H. Lutz (Spiegelungen am Chilehaus) Hans H. Lutz Platz 9: Silke Tramberger (Küchenschelle) Silke Tramberger Platz 10: Hans H. Lutz (Bhf. Hamburg-Elbbrücken) Hans H. Lutz

Kategorie Farben und Kontraste: Das sind die vorderen zehn Plätze Diese Kategorie war Kindern und Jugendlichen im Alter bis 18 Jahre vorbehalten. Platz 1: Nele Krauskopf (Stillstand) Nele Krauskopf Platz 2: Nele Krauskopf (Flying to the moon) Nele Krauskopf Platz 3: Alexandra Liebig (Eyecatcher) Alexandra Liebig Platz 4: Mia Mohrdieck (Mitternachtslicht) Mia Mohrdieck Platz 5: Nele Krauskopf (Perfekter Feierabend) Nele Krauskopf Platz 6: Mia Mohrdieck (Zufriedenheit in Farben) Mia Mohrdieck Platz 7: Alexandra Liebig (Summer 2020 – all you need) Alexandra Liebig Platz 8: Alexandra Liebig (Colours of nature) Alexandra Liebig Platz 9: Mia Mohrdieck (Lebenstropfen) Mia Mohrdieck Platz 10: Nicht vergeben

Bitte beachten Sie: Aus technischen Gründen sind die Bilder aller im Querformat beschnitten, auch wenn sie tatsächlich ein Hochformat sind.

Mit etwas Glück gibt es bald noch mehr Preise für die Gewinner: Die drei Sieger ihrer Kategorien treten nun beim Bundeswettbewerb an.