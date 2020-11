Bleiben Vereinsmitglieder treu?

Avatar_shz von pac

10. November 2020, 18:14 Uhr

Kiel | Viele Vereine und Verbände fürchten, dass die Corona-Krise sie Mitglieder kosten könnte. „Unsere Jugendarbeit ist in einer schwierigen Situation. Seit Beginn der Pandemie ist die Arbeit unseres Jugend-Rotkreuzes stark eingeschränkt, weil man eben nicht alles digital managen kann“, sagt die DRK-Landesgeschäftsführerin Anette Langner. „Wir leben von der persönlichen Begegnung. Wir diskutieren und überlegen daher derzeit intensiv, wie wir unsere Jugendlichen nach der Pandemie motivieren können, wieder stärker einzusteigen.“

Auch der Kinderschutzbund hat laut der Vorsitzenden Irene Johns Sorge, die vielen ehrenamtlichen Helfer nicht bei der Stange halten zu können. Und auch in der Kirche gibt es Zurückhaltung beim Ehrenamt. „Wie es in der gesamten Nordkirche aussieht, kann man schwer sagen“, sagt Pressereferentin Antje Wendt. Durch einige Rückmeldungen weiß sie aber, dass vor allem Ältere jetzt die Gemeinschaft meiden. „Auf der anderen Seite sind unsere Pastoren alle sehr gut vernetzt.“ Sie hofft, dass sich nach Ende der Pandemie die Ehrenamtler alle wieder engagieren. In der Nordkirche machen sich einige Pastoren Gedanken um die Kirchenmusik, weil die von den Einschränkungen stark betroffen war und nun wieder ist. „Die Chöre machen mir echte Sorgen“, sagt Jan Philipp Strelow vom Ring evangelischer Gemeindepfadfinder in Schleswig-Holstein. Die Jugendlichen seien hingegen entgegen aller Befürchtungen nach dem Lockdown wiedergekommen. „Es gibt ein Bedürfnis nach Begegnung, das virtuell nicht erreichbar ist“, meint Strelow. Die Pfadfinder hätten viele gute Konzepte geschaffen, um mit den Corona-Beschränkungen umgehen zu können. „Ich hoffe, dass uns die jungen Leute auch in den kommenden Monaten treu bleiben werden.“

Beim Technischen Hilfswerk (THW) hofft der Sachbearbeiter Ehrenamt, Jakob Rokowski, auf eine neue deutschlandweite THW Marketing-Kampagne, um den Einbruch bei den Mitgliedern aufzufangen. Beim THW sind wie bei der Feuerwehr Übungsdienste sehr entzerrt worden, um die Einsatz- und Durchhaltefähigkeit zu gewährleisten und das Ansteckungsrisiko zu minimieren. Das THW verlagere soweit möglich Dienste, Aus- und Fortbildungen ins Digitale. „Aber das ist eben nicht so attraktiv wie die persönliche Begegnung“, erklärt Rokowski.