Region Pinneberg in Kürze : +++ Bleekerstift wird abgerisssen +++ Elmshorn: Neue Krückaubrücke noch 2018 +++ „Heute bin ich blond“ in Pinneberg +++

15. August 2018, 06:00 Uhr

Uetersen Nun ist es soweit, das Gebäude mit der Inschrift „Bleekerstift“ an der Bleekerstraße wird abgerissen. Ein Bagger trägt das Gebäude inklusive Keller derzeit Stück für Stück ab. Anfang September wird an der Stelle ein zweigeschossiger Neubau mit Staffelgeschoss errichtet. Er wird Bestandteil des Wohngebiets mit insgesamt 50 Eigentumswohnungen, das auf dem zirka 8000 Quadratmeter großen Gelände des ehemaligen Uetersener Krankenhauses entsteht.

Elmshorn Ohne sie führt kein Weg vom Krückaupark zur Unterführung an der Wittenberger Straße: Die Stadt wird die aus Sicherheitsgründen abgerissene kleine Brücke im Elmshorner Krückaupark noch in diesem Jahr ersetzen. So sieht es der Zeitplan des zuständigen Flächenmanagements vor. Die Kosten für das neue Bauwerk werden sich inklusive Planung auf zirka 48.000 Euro belaufen.

Pinneberg Wie ist es, wenn die Krebs-Diagnose einem plötzlich den Boden unter den Füßen wegreißt? Die junge Sophie van der Stap hat es in ihrem Tagebuch festgehalten. Und daraus entstand der bekannte Bestseller und Film „Heute bin ich blond“. Das Pinneberger Forum Theater bringt die Geschichte nun auf die Bühne. Premiere wird am Samstag, 25. August, im Pinneberger Rathaus gefeiert. Starke Charaktere prägen das Stück.

Barmstedt Wer gern die Aubrücke auf dem Wanderweg zwischen der Kampstraße und dem Krückaupark in Barmstedt nutzt, muss sich noch etwas gedulden: Der Neubau wird voraussichtlich nicht vor Ende September fertig sein. „Zurzeit befindet sich der Baukörper in der Fertigung“, sagte Bauhofleiter Jörn Wölk am Dienstag auf Anfrage von shz.de. Anschließend müsse die Brücke noch verzinkt werden, bevor sie eingebaut werden könne.

Tornesch Das würde bei zahlreichen Eltern in der Region für große Freude sorgen: Ein weiterer Kinderarzt in Tornesch. Chancen dafür sehen der CDU-Stadtverbandsvorsitzende Daniel Kölbl und der CDU-Bundestagsabgeordnete aus dem Kreis Pinneberg Michael von Abercron. Hintergrund ist ein von Gesundheitsminister Jens Spahn vorgelegter Gesetzentwurf. Dieser könnte dafür sorgen, so die Hoffnung von Kölbl und von Abercron, dass es ab April 2019 eine zusätzliche medizinische Versorgung für Kinder in Tornesch gibt.

Hamburg So viele Schüler wie nie, so viele Lehrer wie nie – und der Schulsenator verschärft die Gangart im Unterricht: Hamburgs knapp 200.000 Schülern an allgemeinbildenden Schulen steht ein anspruchsvolles Jahr bevor. „Trotz dieses Wachstums wollen wir die Qualität unserer Schulen weiterhin durch mehr Pädagogen und erhebliche Investitionen in den Schulbau verbessern“, sagte Ressortchef Ties Rabe (SPD) beim Ausblick auf das am Donnerstag beginnende Schuljahr.

Schleswig-Holstein In der vergangenen Woche legte die Landespolizei Schleswig-Holstein ein besonderes Augenmerk auf zu schnelle Autofahrer und sogenannte Aggressionsdelikte wozu zum Beispiel Drängeln gehört. Dabei wurden insgesamt 22.679 Tempoverstöße festgestellt, wie die Landespolizei am Dienstag mitteilte. Die Schwerpunktaktion erfolgte im Rahmen einer europaweiten Kontrollwoche im Rahmen des TISPOL-Verbundes (Traffic Information System Police).