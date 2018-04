Region Pinneberg in Kürze : +++ Bleekerstift: Unterschriften gegen Abriss +++ Neue Tempo-30-Zonen in Wedel +++ Unterstützung für Pinneberger Tafel +

Unfälle, Feuer, Politik, Veranstaltungen, Vereinsleben und Nachrichten im Kreis Pinneberg – hier fasst shz.de zusammen, was heute wichtig ist.

von shz.de

11. April 2018, 06:00 Uhr

Uetersen Auf dem etwa 8000 Quadratmeter großen Gelände des ehemaligen Krankenhauses an der Bleekerstraße entstehen die ersten Baukörper mit insgesamt 40 Eigentumswohnungen. Im Glauben daran, dass das historische Bleekerstift-Gebäude in die Bebauung integriert und einer neuen Nutzung zugeführt werden könnte, verzichtete die Stadt auf einen öffentlich-rechtlichen Vertrag mit dem Investor zur Sicherung des die Geschichte der Stadt prägenden Gebäudes. 1874 hatten Cäcilie und Anton Georg Bleeker das Bleekerstift in Uetersen gegründet.

Wedel Die Stadt Wedel will die Verkehrssicherheit vor Schulen und Kindergärten erhöhen. Im Tinsdaler Weg vor der Ernst-Barlach-Schule, der Gebrüder-Humboldt-Schule an der Bundesstraße 431 und vor der Kindertagesstätte St. Marien in der Felstraße werden daher Tempo-30-Zonen eingerichtet. „Mit der Aufstellung der neuen Tempo-30-Schilder schließt die Stadt Wedel die im vergangenen Herbst begonnene Einrichtung neuer Tempo-30-Zonen vor Schulen und Kindertagesstätten ab“, erläutert Sven Kamin, Pressesprecher der Stadt Wedel. Die Geschwindigkeitsbeschränkungen seien auf die Schul- und Kitazeiten begrenzt und gelten jeweils nur von montags bis freitags.

Pinneberg Hilfe für Bedürftige – das leisten Schüler von Pinnebergs Grund- und Gemeinschaftsschule bei der Pinneberger Tafel seit genau einem Jahr. Zweimal pro Woche sind die Jugendlichen im Einsatz und sortieren Lebensmittel für die Ausgabe. Was als Schulprojekt begann, ist mittlerweile eine freiwillige Hilfe. Die Schüler entwickelten die Idee für das Projekt vor einem Jahr selbst. Tafel-Chefin Brigitte Ehrich ist dankbar.

Elmshorn München hat den Englischen Garten und den Marienplatz, Elmshorn den Steindammpark und den Buttermarkt. Zugegeben, auf den ersten Blick erscheint ein Vergleich zwischen Krückaustadt und bayrischer Metropole aus nordischer Sicht weder naheliegend noch vorteilhaft. Trotzdem hat Stephan Handel, seines Zeichens Redakteur der Süddeutschen Zeitung, jetzt genau das getan. Mehr noch: Handel legt den Münchenern Elmshorn als Vorbild ans Herz, genauer gesagt seine Stadtmarke „Elmshorn supernormal“. Die sei nicht nur „zart und schön“ sondern „vor allem sehr zur Nachahmung empfohlen“. Schließlich könne gerade einer Stadt wie München ein bisschen Bescheidenheit gut zu Gesicht stehen.

Barmstedt Wenn im Juni beim Barmstedter Stadtlauf wieder Hunderte Läufer und Walker auf die Strecke gehen, dann müssen sich einige von ihnen auf neue Startzeiten einstellen. Damit soll die ohnehin beliebte Veranstaltung für Zuschauer und Athleten noch attraktiver werden. Zudem erhalten die Helfer am Veranstaltungstag ein wenig mehr Zeit zur Vorbereitung. Das berichteten Holger Ray und Holger Sarau vom BMTV, die sich zusammen mit einem großen Team in diesem Jahr um die Organisation des Lauffests kümmern. Anmeldungen für die Veranstaltung am Sonntag, 10. Juni, sind noch bis zum 2. Juni möglich am besten auf der Internetseite des BMTV.

Quickborn Die Suche nach einer Lösung für den Aldi-Markt am Gewerbestandort Güttloh geht weiter. Nach einem runden Tisch, an dem vereinbarungsgemäß neben Juristen auch Vertreter der Stadt, des Discountunternehmens und der Investorengruppe teilgenommen haben, soll nun ein Teilgutachten nun klären, unter welchen Voraussetzungen ein von Aldi gewünschter Marktneubau auf einer angrenzenden Grünfläche noch mit dem Einzelhandelkonzept der Stadt Quickborn vereinbar wäre. Damit bleiben der Aldi Nord und der Investor Zündorf aus Hamburg weiter in Warteposition.

Hamburg Der Nahrungsmittelkonzern Nestlé will 40 Millionen Euro in seine Hamburger Schokoladenfabrik investieren. „Diese Investition ist ein klares Bekenntnis von Nestlé in den Standort Deutschland und besonders in unser Schokoladenwerk in Hamburg“, sagte der Vorstand für Technik und Werke, Alexander Knoch am Dienstag. Personal werde in Hamburg nicht abgebaut. Aktuell arbeiten nach Angaben des Unternehmens 813 Menschen in der Fabrik.

Schleswig-Holstein Auftakt für die Dreharbeiten des neuen „Tatort“ aus Kiel „Borowski und das Glück der anderen“. An der Seite von Kommissar Klaus Borowski (Axel Milberg) steht zum zweiten Mal Almila Bagriacik (27) als Kommissarin Mila Sahin. Das neue Ermittlerduo hatte bereits im vergangenen Sommer „Borowski und das Haus der Geister“ gedreht. Diese „Tatort“-Episode wurde aber bisher noch nicht ausgestrahlt.