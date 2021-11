Voting des Tages : Black Friday 2021: Interessiert Sie das Schnäppchen-Event?

An dieser Stelle finden Sie jeden Tag eine Umfrage zu einem aktuellen Thema.

Avatar_shz von shz.de

03. November 2021, 18:00 Uhr

Besonders im Onlinehandel können Verbraucher am Black Friday wieder mit satten Rabatten rechnen. Der Aktionstag findet in diesem Jahr am Freitag, 26. November, statt. Einige Händler wie Amazon starten schon am Montag, 22 November, in eine Rabattwoche.

Wir fragen daher:

Black Friday 2021: Interessiert Sie das Schnäppchen-Event? Ja, ich schaue mir die Angebote auf jeden Fall an. Ich schaue vielleicht mal rein. Nein, mich interessiert der Black Friday nicht. zum Ergebnis

Bitte beachten Sie: Bei unserem Voting des Tages können Sie innerhalb von 24 Stunden nach Veröffentlichung der Frage abstimmen (an Feiertagen und am Wochenende länger). Anschließend ist nur noch das Ergebnis sichtbar. Es handelt sich um eine nicht-repräsentative Umfrage.