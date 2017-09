Bitterer Abend, schwere Niederlage

vergrößern 1 von 5 Foto: DPA 1 von 5









Gestern. Tag eins nach dem Wahlschock. Wundenlecken bei den einen, verhaltene Freude bei den anderen. Und Ursachensuche bei allen. Bei der Politik im Kreis Pinneberg wurde ebenso intensiv über das Ergebnis der Bundestagswahl diskutiert wie in Berlin und an anderen Orten.

> CDU: „Das war ein bitterer Abend“, sagt CDU-Kreisvorsitzender Christian von Boetticher (Foto). Erfreulich sei hingegen das gute Wahlergebnis für Michael von Abercron gewesen. Von Boetticher rechnet mit schwierigen Verhandlungen, um eine Jamaika-Koalition auf die Beine zu stellen. „Das wird schwere Kost. Die CDU muss aufpassen, dass sie nicht wie in Schleswig-Holstein unter die Räder kommt.“ Die CDU-Wähler erwarteten von der Union in Bereichen wie Landwirtschafts- und Flüchtlingspolitik klare Konzepte. Wenn allerdings, wie mittlerweile in Schleswig-Holstein, nicht einmal mehr Straftäter abgeschoben würden, drohe der Union bei der nächsten Bundestagswahlen ein ähnliche Debakel wie der SPD. Die Annahme, dass die CDU mit ihrem politischen Kurs vom linken Lager die Stimmen zurückzuholen werde, die sie an die AfD verliere, habe sich eindeutig als Irrglaube erwiesen.

> SPD: Der SPD-Kreisvorsitzende Thomas Hölck (Foto) spricht von einer „schweren Niederlage“ für seine Partei. Erfreulich sei lediglich, dass Ernst Dieter Rossmann doch noch den Einzug in den Bundestag geschafft habe. „Die SPD hat schon schlimmere Dinge in ihrer langen Geschichte erlebt und wird wieder zu alter Stärke zurückfinden“, meint Hölck. Den Weg seiner Genossen in die Opposition findet er richtig. „Wir haben vieles durchgesetzt in der Koalition. Aber die Bürger haben das nicht genügend anerkannt“.

> FDP: FDP-Kreisvorsitzender Günther Hildebrand (Foto) freut sich naturgemäß über den Wiedereinzug seiner Partei in den Bundestag. Es sei nicht unbedingt zu erwarten gewesen, dass die FDP vier Jahre nachdem sie den Einzug in den Bundestag verpasst hatte, von den Wählern wieder so viel Vertrauen bekommen habe. In Sachen Jamaika-Koalition ist Hildebrand weniger pessimistisch als von Boetticher. So sei die FDP keineswegs gegen Klimaschutz, sehe das Thema allerdings weniger dogmatisch auf E-Motoren reduziert wie die Grünen. Hildebrand hält eine CSU, die vor einer Landtagswahl steht, für die größere Hürde für ein Jamaika-Bündnis. „Wenn sich der Qualm des Wahlkampfes verzogen hat, wird vieles klarer aussehen und wir auch mit den Grünen zu einer Einigung kommen“, meint er.

> AfD: Bernhard Noack, (Foto) Schatzmeister im Kreisvorstand der AfD, ist nach eigenen Angaben „zufrieden mit dem Ergebnis auf Bundesebene“. Mit 12,6 Prozent hält die Alternative für Deutschland erstmals Einzug in den Bundestag. Weniger zufrieden ist Noack hingegen mit den 8,2 Prozent, die seine Partei in Schleswig-Holstein geholt hat. Ein Grund dafür seien die vielen Wähler, die ihre Stimme im Norden der FDP um Wolfgang Kubicki gegeben haben: „Kubicki ist hier einfach zu stark“, so der 73-Jährige AfD-Mann aus Elmshorn. Ein weitere Grund für das gute Abschneiden der AfD sei, dass der FDP-Bundesvorsitzende Christian Lindner „viele unserer Positionen übernommen hat“: „Von der Euro-Kritik bis zum Umgang mit Asylanten.“ Zu dem für viele unerwarteten Rückzug von Frauke Petry aus der Fraktion gestern Morgen sagte Noack: „Für uns ist das unerklärlicher Leichtsinn.“ Er hofft, dass seine Partei perspektivisch die 20-Prozent-Marke überschreitet. Dann sei sie bereit für Koalitionsverhandlungen: „Wir sind vom Kern her der natürlich Partner der Union und der FDP.“ Und mit CSU-Chef Horst Seehofer könnten aus seiner Sicht die „Koalitionsverhandlungen sofort beginnen“.

> Linke: Zumindest im kommenden Bundestag dürften auch die Linken ihren Platz in der Opposition sicher haben. Klaus-Dieter Brügmann (Foto), Sprecher des Pinneberger Kreisverbands, zeigte sich grundsätzlich zufrieden mit dem Abschneiden seiner Partei auf Bundesebene – und noch mehr mit dem Ergebnis auf Landesebene: „Wir sind das erste Mal mit zwei Abgeordneten aus dem Norden im Bundestag vertreten. Das ist ein tolles Ergebnis.“ Ebenfalls positiv beurteilte er den angekündigten Rückzug der SPD in die Opposition: „Da können wir als Linke die SPD gelegentlich drängeln, um etwas zu tun.“ Eine Fortsetzung der Großen Koalition wäre vor allem für die SPD „katastrophal“. Das Ergebnis der AfD bezeichnete Brügmann schlichtweg als „furchtbar“.

> Grüne: Rechnerisch bleibt für eine Koalition nur noch die Möglichkeit von Schwarz-Gelb-Grün. Gertrud Borgmeyer (Foto), Sprecherin des Kreisverbands der Grünen, hatte bereits am späten Sonntagabend mit einem Jamaika-Bündnis geliebäugelt: „Noch einmal in der Opposition – das tut den Grünen nicht gut.“ Bernd Möbius, den die Grünen als Direktkandidaten ins Rennen geschickt hatte, sieht diese Option durchaus kritischer: „Ich muss Jamaika nicht auf Krampf haben. Jede Partei hat ihre roten Linien.“