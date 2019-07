„Bischöfin der Herzen“ stellt in der Christuskirche neues Buch vor

von René Erdbrügger

18. Juli 2019, 12:08 Uhr

Pinneberg | Sie hat ein Leben mit Höhen und Tiefen hinter sich: die ehemalige Landesbischöfin und EKD-Ratsvorsitzende Margot Käßmann, 61. Auch aus ihrer Scheidung und der Krebserkrankung machte Käßmann, für viele die „Bischöfin der Herzen“, kein Geheimnis. Sie trat von allen kirchlichen Leitungsämtern zurück, nachdem publik geworden war, dass sie unter Alkoholeinfluss gestanden hat, als sie mit ihrem Wagen bei Rot über eine Ampel fuhr. Keine Frage: Käßmann ist eine Person mit Ecken und Kanten, die polarisiert. Am Mittwoch, 23. Oktober, kommt sie nach Pinneberg und stellt ihr neues Buch vor: „Geschwister der Bibel.“ Jakob und Esau, Lea und Rahel, Ger und Onan, Dina und ihre Brüder, Jesus und seine Geschwister, die Schwester von Paulus und viele andere lässt sie darin zu Wort kommen. Über diese Lesung freuen sich Bücherwurm-Geschäftsführerin

Anke Marckmann und Hanne Müffelmann, die neue Mitarbeiterin, die von Norderney nach Pinneberg gekommen ist, riesig: „Das ist cool. Die Lesung ist eine Kooperation zwischen dem Bücherwurm und der Christuskirche“, erläutert Marckmann. Propst Thomas Drope übernimmt die Gesprächsführung. Beginn ist um 19 Uhr. Eintritt: 10 Euro.

Das neue Veranstaltungsprogramm des Bücherwurms lässt die Herzen der Literaturfans wieder höher schlagen. Hier sind die Highlights: Kinderbuchautorin Kari Ehrhardt liest in der Stadtbücherei im Zuge der Abschlussveranstaltung „Post für die Bücherei“ am 4. September. Auch das ist eine Kooperation mit dem Bücherwurm. Beginn ist um 15.30 Uhr. Ehrhardt liest aus dem Buch „Die unglaublichen Untaten des Bermudadreiecks“.

Große Ehre: Der Bücherwurm nimmt am 7. September wieder an der „Langen Nacht der Literatur Hamburg“ teil. Autorin Anne Barns hat ihren Roman „Honigduft und Meeresbrise“ mit im Gepäck. Beginn ist um 16.30 Uhr, der Eintritt beträgt 10 Euro. Der Roman handelt von einem geheimnisvollen Brief vom Dezember 1941. „Barns backt mit Leidenschaft und wird Selbstgebackenes mitbringen“, verrät Marckmann.

Der Prisdorfer Autor Joachim Frank liest am 19. September aus seinem neuen Buch „Wie ich lernte, einen Hund zu lieben“. „Eine warmherzige Lektüre nicht nur für Hundefreunde“, schwärmt das Bücherwurm-Team. Beginn ist um 19.30 Uhr, der Eintritt beträgt 10 Euro.

Am 22. Oktober stellt Literaturkritikerin Annemarie Stoltenberg in gewohnter Manier die Herbst-Neuerscheinungen vor – und zwar in der Drostei. Beginn ist um 19.30 Uhr, Eintritt: 12 Euro.

Das Jahr endet mit dem Besuch einer alten Bekannten: Am 29. Oktober kommt Nicole Wollschläger wieder nach Pinneberg, um ihren neuesten Krimi „Elbgift“ vorzustellen. Es ist der vierte Fall für den Berliner Kommissar Philip Goldberg. Ihr Schauspielstudium in Hamburg kommt der Autorin auch bei ihren Auftritten zugute. Ihre Lesungen sind hörenswerte Rezitationen. Beginn im Bücherwurm ist um 19.30 Uhr. Eintritt: 12 Euro. Und was empfehlen die beiden Buchhändlerinnen als Sommerlektüre? Marckmanns Lieblingsbücher sind derzeit „Der Wal und das Ende der Welt“ von John Ironmonger, eine mitreißende Geschichte über das, was uns als Menschheit zusammenhält, und der Entführungsthriller „Liebes Kind“ von Romy Hausmann. Müffelmann legt den Lesern „Szenen aus dem Herzen: Unser Leben für das Klima“ ans Herz. Beide empfehlen wärmstens das Buch „Vox“, in dem eine Dystopie beschrieben wird, in der Frauen nur hundert Wörter am Tag sprechen dürfen.