Voting des Tages : Bis zu 30 Grad Celsius: Macht Ihnen die Sommerhitze etwas aus?

25. Juni 2020, 18:00 Uhr

Der Sommer ist in Schleswig-Holstein und Hamburg angekommen: Die Temperaturen steigen und steigen - und zwar auf bis zu 30 Grad Celsius am Freitag und Samstag (26. und 27. Juni). Doch der Deutsche Wetterdienst (DWD) kündigt für Sonntag (28. Juni) Abkühlung an. Dann sollen die Temperaturen wieder auf 21 Grad Celsius sinken.

Wir möchten von Ihnen wissen:

Bis zu 30 Grad Celsius: Macht Ihnen die Sommerhitze etwas aus? Nein, überhaupt nicht. Ich liebe das warme Wetter. Ja, ich bleibe lieber zu Hause. Ich mag den Sommer, aber irgendwann ist es auch mir zu heiß. zum Ergebnis

