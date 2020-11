Zeugen gesucht : Bildschirme, Sperrmüll und mehr: Unbekannte laden Abfall am Pinneberger Westring ab

Auf einem Feldweg fanden die Beamten diverse Abfälle, Sperrmüll und zwei Bildschirme.

von René Erdbrügger

05. November 2020, 17:00 Uhr

Pinneberg | Nach einem Hinweis stellten Beamte des Ermittlungsdienstes Umwelt und Verkehr des Polizei-Autobahn- und Bezirksreviers Elmshorn am Donnerstag, 5. November, eine unzulässige Abfallablagerung in der Nähe des Westrings in Pinneberg fest.

Fund auf Feldweg

Auf einem Feldweg in der Nähe des Regenrückhaltebeckens fanden die Beamten diverse Abfälle, Sperrmüll und zwei Bildschirme. Die Ermittler bitten um Hinweise auf den Verursacher unter (04121) 40 92 0.