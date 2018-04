Region Pinneberg in Kürze : +++ Bilanz: Mehr Unfälle in Elmshorn +++ Kritik an Naturwildpark Klövensteen +++ Barmstedt: Kita im Neubaugebiet +++

Unfälle, Feuer, Politik, Veranstaltungen, Vereinsleben und Nachrichten im Kreis Pinneberg – hier fasst shz.de zusammen, was heute wichtig ist.

27. April 2018, 06:00 Uhr

Elmshorn Mehr Unfälle und mehr Verletzte auf Elmshorns Straßen: Laut Unfallstatistik für das Jahr 2017 registrierte die Polizei im vergangenen Jahr insgesamt 357aufnahmepflichtige Verkehrsunfälle. Im Vergleich zum Vorjahr mit 323 Unfällen ein Anstieg um 10,5 Prozent. 287 Verkehrsteilnehnmer wurden verletzt, 17 mehr als 2016. Die Anzahl der schwerverletzten Personen ist aber von 18 auf 13 gesunken. Ein Radfahrer starb nach einem Unfall. „Die Verkehrsdichte in Elmshorn nimmt weiter zu“, betonte Revierleiter Thorsten Buchwitz.

Rissen Anwohner, Naturschützer und Verbände kritisieren mangelnde Bürgerbeteiligung bei der Erstellung des „Masterplans Naturwildpark Klövensteen“. Verbände und Anwohner befürchten eine massive Verkehrszunahme und einen Event-Charakter für das Wildgehege durch das Konzept, das jüngst der Förderverein Klövensteen vorgestellt hatte. Beides sei nicht beabsichtigt, beschwichtigte Vorsitzender Jens-Joachim Sturzenbecher jetzt beim Dorfgespräch.

Barmstedt Barmstedts neue Kita wird im Neubaugebiet an der Düsterlohe (B-Plan 72b) gebaut. Das haben die Stadtvertreter während ihrer jüngsten Sitzung mehrheitlich beschlossen. Das Thema beschäftigt die Politiker bereits seit einigen Monaten. Umstritten war unter anderem, ob die Kita direkt im Neubaugebiet oder auf der Grünfläche südlich der Kreisjugendstätte errichtet werden soll (wir berichteten). Der Sozialausschuss hatte im März mehrheitlich für den Standort im Baugebiet gestimmt. Dem schloss sich nun auch die Stadtvertretung an. Die Variante setzt voraus, dass der Bau der Kita durch die Stadt erfolgt, der Betrieb dann jedoch von einem Träger übernommen wird. Die Planungs- und Baukosten sind im Haushalt 2018 mit 160.000 Euro und für den Haushalt 2019 mit 1,74 Millionen Euro eingeplant.

Pinneberg Der Pinneberger Schulausschuss hat am Mittwoch gegen jede Form der Parkraumbewirtschaftung an Schulen der Kreisstadt gestimmt. Damit folgten die Politiker dem Vorschlag der Verwaltung. Pinneberg hatte jahrelang über Parkgebühren für Lehrer diskutiert. Zuletzt war darüber gesprochen worden, die Parkplätze außerhalb der Unterrichtszeiten kostenpflichtig zu machen. Dies hätte sich aber laut Verwaltung nicht gerechnet.

Uetersen Der Sonderkommission „Jugend“ der Kriminalpolizei Pinneberg ist nach umfangreichen Ermittlungen, die über ein Jahr angedauert haben, ein Schlag gegen eine siebenköpfige Jugendbande um einen 19 Jahre alten Uetersener gelungen. Das hat die Polizei am Donnerstag mitgeteilt. Dem jungen Mann werden zahlreiche Gewaltstraftaten zur Last gelegt. Ein Polizeisprecher sagte, dass man bei dem Uetersener von einer gewissen kriminellen Energie sprechen könne. Er ist bereits mehrfach, auch vor den ihm jetzt zur Last gelegten Delikten, polizeilich in Erscheinung getreten.

Hamburg Nach einer Verfolgungsjagd quer durch Hamburg hat die Polizei am Donnerstag einen mutmaßlichen Autodieb gefasst. Der Fahrer hatte zunächst in der Stresemannstraße in Altona einen Linienbus angefahren, sagte eine Sprecherin der Polizei. Der Mann flüchtete in Richtung Hauptbahnhof, ein Streifenwagen nahm die Verfolgung auf. Unterwegs stieß der Fahrer mit mindestens zwei weiteren Autos und einem Lastwagen zusammen. Am Museum für Kunst und Gewerbe in der Nähe des Hauptbahnhofs stoppte die Polizei den Mann.

Schleswig-Holstein Der Landtag in Kiel hat den Verkauf der HSH Nordbank an amerikanische Finanzinvestoren gebilligt. Das Parlament befürwortete am Donnerstag einstimmig das Geschäft. Damit hat die erste Privatisierung einer deutschen Landesbank eine weitere Hürde genommen. Die Aktion wird die Länder Schleswig-Holstein und Hamburg als bisherige Haupteigentümer wegen der Belastungen der Bank aus Altgeschäften mindestens 10,8 Milliarden Euro kosten. Grund sind die vor Jahren zur Rettung der Bank von Hamburg und Schleswig-Holstein abgegebenen Garantien.