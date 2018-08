Biker rasen Seniorin (90) um

von Markus Lorenz

27. August 2018, 12:52 Uhr

Bei einem Zusammenstoß zweier Motorräder in Hamburg-Sasel sind die Fahrer und eine Fußgängerin schwer verletzt worden. Nach den Erkenntnissen fuhren die 18 und 19 Jahre alten befreundeten Männer Sonntagabend mit überhöhter Geschwindigkeit nebeneinander her und kollidierten in einer Kurve. Die genaue Ursache ist unklar. Eine der Maschinen sei anschließend über den Gehweg gerutscht und habe eine 90 Jahre alte Frau erfasst, die mit ihrem Hund spazieren ging, so ein Polizeisprecher. Die Motorradfahrer und die Fußgängerin kamen ins Krankenhaus. Der 19-Jährige brach sich den Oberschenkel, sein Freund (18) erlitt Prellungen. Die Fußgängerin zog sich eine Platzwunde am Kopf zu, ihr Hund kam mit einem Schock davon.