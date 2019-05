„Bezahlbaren Wohnraum schaffen“

Nach CDU-Schelte: Halstenbeks Grüne, SPD und FDP unterstreichen familienfreundliches Konzept / „Spekulationen Riegel vorschieben“

von Dietmar Vogel

28. Mai 2019, 16:00 Uhr

Halstenbek | Die Kritik der Halstenbeker CDU am gemeinsamen Antrag von Grünen, SPD und FDP (wir berichteten exklusiv) will das Parteien-Trio so nicht im Raum stehen lassen. Zur Erinnerung: CDU-Parteichef Andreas Pauli hatte unter anderem bemängelt, dass der Bevölkerungszuwachs gedrosselt und bezahlbarer Wohnraum sowie alternative Wohnformen nur noch für Halstenbeker gelten sollen.

Dieter Thomas (Bündnis 90/Die Grünen), Christoph Bittner (SPD) und Wolfgang Pipping (FDP) halten nun dagegen und betonen: „Wir wollen mit unserem Antrag endlich dafür sorgen, dass wieder bezahlbarer Wohnraum in Halstenbek geschaffen wird.“ In den vergangenen Jahren sei Halstenbek deutlich gewachsen, heißt es weiter in dem Papier, dass unserer Zeitung vorliegt. Gebaut worden sei aber nur hochpreisiger Wohnraum. „Einzig das gerade in Realisierung befindliche Semmelhack-Projekt sorgt für einige geförderte Wohnungen.“

Aber: „Inzwischen sind die Mieten und Kaufpreise in Halstenbek so hoch, dass viele sich die Mieten und Kaufpreise nicht mehr leisten können. Da wollen wir gegensteuern. Wir haben als Kommunalpolitik die Aufgabe, ausreichend Wohnraum für unsere Bürger, auch für Finanzschwächere, zur Verfügung zu stellen. Dafür stellen wir mit unserem Antrag die Weichen.“ Bezahlbarer Wohnraum solle geschaffen werden, gezielt für Halstenbeker sowie für die, die in die Kommune ziehen wollen, „weil sie mit ihrer in Halstenbek zu erbringenden Arbeitsleistung für unser Gemeinwohl dringend gebraucht werden“, unterstreichen Thomas, Bittner und Pipping.



Günstige Grundstücke für Genossenschaften





Die Kritik der CDU sei sachlich ungerechtfertigt: „Es ist falsch zu behaupten, sozialer Wohnungsbau sei nicht finanzierbar. Eine der wichtigsten finanziellen Voraussetzungen besteht darin, dass beispielsweise Genossenschaften recht günstig Grundstücke für nicht deutlich mehr als 100 Euro pro Quadratmeter erwerben können.“

Das Politiker-Trio begründete die Offensive weiter so: „Der beschlossene Antrag von Grünen, SPD und FDP, laut dem neue Bebauungspläne nur noch auf gemeindeeigenen Grundstücken aufgestellt werden sollen, dient gerade dazu, der Spekulation mit Grund und Boden einen Riegel vorzuschieben und damit einen Beitrag zu leisten, dass die Baupreise und damit auch die Mieten im Rahmen bleiben. Und die Gemeinde bekommt das Gestaltungsrecht und das Heft des Handelns wieder in die eigene Hand.“

Grüne, SPD und FDP würden sich dazu bekennen, bezahlbaren Wohnraum auch für Familien mit Kindern zu schaffen. „Es ist verstörend, wenn die CDU durch kleine Wohnungsgrößen bei den am Verbindungsweg neu zu bauenden günstigen Wohnungen verhindern möchte, dass hier auch Halstenbeker Bürger in der Familiengründungsphase einziehen“, heißt es in dem Statement.

Zu guter Letzt zeigen sie sich umweltbewusst: „Gleichzeitig wissen wir, dass wir aus klimapolitischen und ökologischen Gründen die Flächenversiegelung reduzieren und Grünflächen erhalten müssen. Artenschutz fängt auch in Halstenbek an. Deshalb sind wir für innovative architektonische Ideen und Wohnprojekte offen und wollen Grünflächen in bestehenden Wohngebieten erhalten. “