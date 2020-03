Wo ist Frau Timm? : Bewohnerin aus Seniorenzentrum in Halstenbek wird vermisst

Eine 93-Jährige aus der Wohneinrichtung im Elisabeth-Miller-Weg ist verschwunden. Die Polizei bittet um Hinweise.

von Johanna Ulrich

26. März 2020, 15:00 Uhr

Halstenbek | Eine 93-jährige Frau aus Halstenbek wird vermisst. Sie ist am Mittwochmorgen, 25. März, das letzte Mal in der Wohneinrichtung am Elisabeth-Miller-Weg gesehen worden. Das meldete eine Mitarbeiterin am Donnerstagmorgen. Die Vermisste leidet unter Demenz und ist nur bedingt orientierungsfähig. Die Polizei bittet daher um Hinweise.

Personenbeschreibung

Die vermisste Frau Timm ist etwa 1,5 Meter groß und geht gebeugt. Dadurch wirke sie noch kleiner. Sie hat weißes mittellanges Haar. Vermutlich nutzt sie einen Rollator und hat eine braune Umhängetasche dabei. Es wird davon ausgegangen, dass die Frau keine Jacke an hat. Weiteres zur Kleidung ist nicht bekannt.

Hinweise an die Polizei Wer Frau Timm gesehen hat oder sonstiges zu ihrem Aufenthaltsort weiß, soll dies Umgehend der Polizei unter der Notrufnummer 110 melden.

