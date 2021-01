Voting des Tages : Bewegungsfreiheit in Corona-Hotspots einschränken – wie stehen Sie dazu?

An dieser Stelle finden Sie jeden Tag eine Umfrage zu einem aktuellen Thema.

06. Januar 2021, 18:00 Uhr

Auf Menschen in Landkreisen mit sehr hohen Corona-Infektionszahlen kommt eine drastische Beschränkung ihrer Bewegungsfreiheit zu. Darauf haben sich Bund und Länder bei ihren Beratungen am Dienstag in Berlin verständigt, wie aus ihrem Beschlusspapier hervorgeht. Bund und Länder haben sich demnach darauf verständigt, dass in Landkreisen mit hohen Corona-Infektionszahlen weitere Maßnahmen zur Einschränkung des Bewegungsradius auf 15 Kilometer um den Wohnort ergriffen werden sollen. Juristisch sind die Einschränkungen umstritten.

Wir fragen daher heute:

Bewegungsfreiheit in Corona-Hotspots einschränken – wie stehen Sie dazu? Das ist die richtige Entscheidung. Das ist richtig, der Inzidenz-Grenzwert von 200 ist aber zu niedrig angesetzt. Das sollte nicht umgesetzt werden. zum Ergebnis

