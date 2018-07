von René Erdbrügger

23. Juli 2018, 12:20 Uhr

„Bewegen statt schonen“ heißt ein achtwöchiger Kursus für Senioren, der am Montag 20. August, beim Sportclub Pinneberg beginnt. Trainiert wird immer ab 10.10 Uhr im Übungsraum An der Raa 13 in Pinneberg. Kosten: 60 Euro. Anmeldungen unter Telefon (0 41 01) 69 17 13.