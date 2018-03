Kreis Pinneberg : Betrunkener Autofahrer kommt mit Zweitschlüssel zurück

Zahlreiche betrunkene Autofahrer gehen der Polizei ins Netz – teilweise mit mehr als 2 Promille.

von Florian Kleist

26. März 2018, 17:02 Uhr

Kreis Pinneberg | Das waren Dimensionen, wie sie sonst nur die Polizei im Rheinland vom Karnevalswochenende kennt: Den Ordnungshütern im Kreis Pinneberg sind von Freitag bis Sonntag zahlreiche betrunkene Autofahrer ins Netz gegangen – teilweise mit mehr als zwei Promille im Blut.

Den Anfang machte Freitagabend gegen 19 Uhr ein 47-Jähriger, der mit 1,2 Promille und ohne Führerschein im Pinneberger Stadtgebiet unterwegs war. Wenig später stoppte die Polizei in der Kreisstadt eine 49-Jährige, die in Schlangenlinien auf der A23 aufgefallen war. Ergebnis hier: 1,6 Promille. Am frühen Samstagmorgen verunfallte ein 19-Jähriger mit seinem BMW in Prisdorf. Er hatte keinen Führerschein, 1,8 Promille Alkohol im Blut und verletzte sich leicht. Außerdem erwischt: ein 81-Jähriger in Hetlingen (1,6 Promille), ein 33-Jähriger in Uetersen (2,0), ein 30-Jähriger in Elmshorn (1,1) und ein 23-Jähriger in Klein Nordende (0,8).

Besonders unbelehrbar zeigte sich am Samstagnachmittag ein 54-Jähriger in Wedel: Zeugen bemerkten, wie er auf dem Parkplatz eines Supermarkts auf seinen Opel zuwankte. Die alarmierten Polizeibeamten stellten mehr als 2,2 Promille bei ihm fest. Nachdem die Polizisten bereits hier den Fahrzeugschlüssel sichergestellt hatten, mussten sie kurz vor 17 Uhr auch den Zweitschlüssel an sich nehmen, da der Mann neuerlich an seinem Fahrzeug aufgetaucht war.

