Anruf-Serie in Pinneberg : Betrüger geben sich am Telefon als Polizisten aus

Telefonisch werden Bürger nach Wertgegenständen abgefragt. Die Polizei warnt vor derartigen Anrufen.

von Johanna Ulrich

16. Juni 2020, 17:15 Uhr

Pinneberg | In Pinneberg rufen seit einigen Stunden Unbekannte bei Bürgern an und geben sich als Polizisten aus. Dabei stellen die Täter seltsame Fragen, gibt die Polizeidirektion Bad Segeberg bekannt. Wertgegenstände sowie Bargeldvorräte des jeweriligen Haushalts werden erfragt. Bisher ist noch kein Opfer darauf hereingefallen, so die Polizei.

Achtung

Wie die Polizei bekanntgibt, handelt es sich bei den Anrufern „niemals um einen echten Polizisten“. Es seien Kriminelle, die über diesen Weg versuchen potenzielle Opfer ausfindig zu machen. Auch die Information nach Bankdaten wird versucht rausgefunden zu werden. Daher rät die Polizei auf solche Nachfragen nicht einzugehen.

Überzeugende Masche

Bei skeptischen Nachfragen bezüglich der Identität des Anrufers, untermauert dieser nicht selten seinen Status durch fiktive Telefonkontakte oder Namen eines ausgedachten Vorgesetzten. Außerdem verbreite der Anrufer Angst, indem er den Opfern mitteilt, dass es eine Liste mit möglichen Einbruchszielen gibt und die Nachfragen einer Art Prävention dienen würden.

Handlungsmöglichkeiten

Wer einen solchen Anruf erhält, solle keines Falls Auskunft erteilen, rät die Polizei. Außerdem soll nach Möglichkeit die Nummer des Unbekannten notiert werden und die echte Polizei informiert werden.

