Region Pinneberg in Kürze : +++ Betreuung: Neue Stellen in Wedel +++ 550.000 Euro für Elmshorner Städtebau +++ Pinnebergs Wirtschaft für Hotel +++

Unfälle, Feuer, Politik, Veranstaltungen, Vereinsleben und Nachrichten im Kreis Pinneberg – hier fasst shz.de zusammen, was heute wichtig ist.

von shz.de

27. November 2018, 06:00 Uhr

Wedel Der Stellenplan an Wedels Schulen wird aufgestockt. Der Bildungsausschuss hat rund vier volle Stellen mehr für Schulkindbetreuung und Schulsozialarbeit in 2019 und 2020 beschlossen. So soll es 154 Wochenstunden zusätzlich verteilt auf mehrere Schulen geben.

Elmshorn Die Stadt Elmshorn erhält in diesem Jahr an Städtebaufördermittel von Bund und Land insgesamt 550.000 Euro. Das teilte gestern das Kieler Innenministerium mit. Der Eigenanteil der Stadt Elmshorn liegt bei 275.000 Euro. In Elmshorn wird seit Jahren der Stadtumbau im Sannierungsgebiet Krückau-Vormstegen durch Mittel der Städtebauförderung unterstützt. Im Herzen Elmshorns soll in den kommenden Jahren ein neues Quartier entstehen.

Pinneberg Das Hotel in Pinnebergs Parkstadt Eggerstedt wurde von der Politik gekippt. Die Wirtschaftsgemeinschaft appelliert nun, diesen Beschluss nochmals zu überdenken. "Sollte man bei der Entscheidung bleiben, erwarten wir, dass das hierfür vorgesehenen Areal weiterhin für die Ansiedlung von Gewerbe genutzt wird", teilte die Gemeinschaft gestern mit.

Hamburg Verhaftung nach Bluttat in Hamburg: Ein 42 Jahre alter Mann, der seine Ehefrau auf offener Straße in Hamburg Winterhude mit einem Messer niedergestochen haben soll, sitzt in Untersuchungshaft. Es sei ein Haftbefehl gegen den Deutschen erlassen worden, sagte gestern ein Sprecher der Hamburger Polizei. Die 42-Jährige war am frühen Sonnabendmorgen hinterrücks angegriffen worden.

Schleswig-Holstein Schlagsahne-Automaten in Schleswig-Holsteinischen Gastronomien sind stark mit problematischen Bakterien belastet. Das stellt das Landeslabor Kiel in seinem Jahresbericht 2017, der gestern vorgestellt wurde, fest. Kontrolleure testeten demnach Automaten in Eisdielen, Gaststätten und Bäckereien. Fast jede zweite Probe wies Mängel auf. Grund: Die Automaten werden falsch gereinigt.