Voting des Tages : Beteiligen Sie sich in diesem Jahr am Stadtradeln?

24. Mai 2021, 18:00 Uhr

Auch in diesem Jahr wird zum Stadtradeln eingeladen. Dabei kann jeder nicht nur etwas für seine Gesundheit tun – der Umstieg vom Auto auf das Fahrrad, das ist der tiefere Sinn vom Stadtradeln, ist auch gut für die Umwelt, hilft, Co² einzusparen. Zum ersten Mal wurde am Ende der zweiten Aktionswoche der Stadtradeln-Tag im Kreisgebiet angeboten. Der war mit einer Gewinnmöglichkeit verknüpft und sollte so für noch mehr Interesse am Fahrradfahren sorgen. Trotz des widrigen Wetters waren eine Menge Zweiradfahrer unterwegs. Und viele werden weitermachen, wollen im definierten Zeitraum bis zum 6. Juni ihren Beitrag für ein besseres Klima leisten.

