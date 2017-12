Region Pinneberg in Kürze : +++ Bestürzung wegen gefällter Eichen +++ Helgoland: Prozess um Randalierer +++Elmshorner Kö wird zur Baustelle +++

vergrößern 1 von 1 Foto: dpa 1 von 1

19.Dez.2017 | 06:00 Uhr

Helgoland Ein 29-jähriger Mann hat auf Helgoland im Vollrausch randaliert. Nach einer Whiskey-Verkostung suchte er Streit, kam ins Krankenhaus, wehrte sich gegen eine Behandlung, wurde entlassen, zettelte erneut in einer Kneipe Streit an und wurde letztlich von der Polizei mit größter Mühe verhaftet. Ärzte und Polizisten beleidigte er dabei immer wieder aufs Übelste. Was mit einem Whisky-Tasting begonnen hatte, endete später in der Zelle. Der Mann randalierte und beleidigte Ärzte und Polizisten mit rechstradikalen Parolen. Der Angeklagte bekannte sich nun schuldig für seine Tat im Mai 2016.

Quickborn Der Vorsitzende der BUND-Ortsgruppe Quickborn, Hans-Joachim Bull, hat die Abholzung von 30 etwa 80 bis 100 Jahre alten Eichen als Tragödie und ein trauriges Kapitel bezeichnet. „Der Verlust an Natur in Stadt und Land schreitet unaufhaltsam fort“, teilte er in einer offiziellen Erklärung mit. Die Bäume waren in den vergangenen Monaten in der Ulzburger Landstraße zwischen Gronau und Autobahnbrücke gefällt worden, um Platz für den inzwischen weitgehend abgeschlossenen Bau eines Lärmschutzwalls zu schaffen.

Elmshorn Es sind nur 370Meter – aber die haben es in sich. Die Stadt Elmshorn möchte den kaputten Wasserlauf in der Königstraße, in der Peterstraße und Am Propstenfeld 2019 komplett erneuern. Kostenpunkt: Je nach Ausführung zwischen 30000 und 420000 Euro. Die Bauarbeiten könnten zu Behinderungen in der Fußgängerzone führen. Betroffen wären die Einzelhändler und ihre Kunden. Und die müssten – je nach Ausführung – mit einer Bauzeit von drei bis zu 28 Wochen rechnen. Angesichts von Kosten und Bauzeit mahnte CDU-Fraktionschef Immo Neufeldt im Ausschuss für Kommunale Dienstleister alle Verantwortlichen bei diesem Vorhaben „nicht die Bodenhaftung zu verlieren“.

Pinneberg Im Rahmen des Neujahrsempfangs der Stadt Pinneberg, der unter dem Motto „Pinneberg im Zeichen des Sports“ steht, werden nicht nur Aussteller aus den Bereichen Sport und Gesundheit für Fragen und Antworten zur Verfügung stehen. Vielmehr wird auch zum ersten Mal der Preis „Förderer der Stadt Pinneberg“ an ein Unternehmen der Kreisstadt verliehen, das sich intensiv für Pinneberg einbringt.

Schenefeld Gesellschaftsspiele sind ihre Leidenschaft. Seit 20 Jahren ist Birgit Wehnke beim Verein Spiely aktiv, heute als Vorsitzende. Warum sie den Verein so lange schon unterstützt? Die Antwort kommt schnell: „Ich spiele gern“, sagt sie gerade heraus. „Das ist auch mein Hobby. Und es ist einfach eine nette Gemeinschaft.“ Weil die Helferinnen immer älter werden, benötigt der Verein neue Mitstreiter, die beim Spieleverleih helfen.

Uetersen Nach 17 Jahren hat die Homepage der Stadt Uetersen im vertrauten Design ausgedient. Kürzlich wurde der neue Internetauftritt scharf geschaltet. 20.000 Euro war der Politik diese Relaunch wert. IT-Spezialisten der Stadt machten sich gemeinsam mit Fachleuten der Firma RightVision daran, den neuen Onlineauftritt der Rosen- und Hochzeitsstadt zu erarbeiten. Die Internetpräsenz ist sowohl optisch als auch funktionell umfassend überarbeitet und erneuert worden. Einige Restarbeiten im Hintergrund werden noch ausgeführt, der neue Auftritt kann jedoch schon jetzt umfassend genutzt werden.

Hamburg Der Brand eines Penthouses auf einem Hamburger Weltkriegsbunker hat die Feuerwehr mehr als 24 Stunden in Atem gehalten. Vor allem die 40 Zentimeter dicke Wärmedämmung des Energiesparhauses auf dem 16 Meter hohen ehemaligen Bunker im Stadtteil Barmbek habe der Feuerwehr Probleme bereitet, sagte ein Sprecher. Immer wieder musste die Fassade von außen aufgerissen und ein weiteres Glutnest gelöscht werden. Am Montag hatten höhengesicherte Feuerwehrleute damit begonnen, das Dach des Hauses abzureißen, um die verbliebenen Brandherde zu bekämpfen. Die Feuerwehr hoffte, die letzten Glutnester bis zum späten Nachmittag löschen zu können. Das sei ein besonderer Einsatz gewesen, sagte ein Feuerwehrsprecher - alleine schon wegen der Höhe. Jedes Teil zum Löschen musste nach oben und der Schutt nach unten gebracht werden.

Schleswig-Holstein Sie sind ein Blickfang auf der „Kieler Woche“, dem Hamburger „Hafengeburtstag“ oder dem Flensburger „Dampf Rundum“ – und sie werden nach einem Einlenken von Bundesverkehrsminister Christian Schmidt auch künftig auf deutschen Gewässern zu sehen sein: Historische Traditionsschiffe wie der Kieler Dreimaster „Thor Heyerdahl“, der Hamburger Eisbrecher „Stettin“ oder der Flensburger Salondampfer „Alexandra“ können von ihren Eigentümern weiterhin wirtschaftlich betrieben werden. Denn Schmidt hat die umstrittenen Sicherheitsvorkehrungen gelockert, von denen sich viele der Traditionsskipper in ihrer Existenz bedroht sahen.