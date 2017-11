Beste Voraussetzung für Integration

vergrößern 1 von 3 Foto: Lincke 1 von 3

Nach den großen Flüchtlingsströmen, der Registrierung und Unterbringung hat jetzt die Zeit der tatsächlichen Integration für die Geflüchteten begonnen, das Sprechen der deutschen Sprache, der Bezug einer eigenen Wohnung und der Arbeitsbeginn. Aber die Vorstellung, wie es laufen sollte, weicht manchmal von der Realität ab. Wie läuft die Integration in Pinneberg? Heute kommt Ludger Fischer, Leiter des Diakonievereins Pinneberg, zu Wort.

„Keine Stadt im Kreis hat bessere Voraussetzungen für gelungene Integration als Pinneberg“ – gleich zu Beginn des Gespräches mit Ludger Fischer, dem Leiter des Diakonievereins Pinneberg, liefert er ein klares Statement. Und dann auch eine Begründung hinterher: „Hier setzen sich unglaublich viele, sehr engagierte Ehrenamtliche ein. Es gibt den Diakonieverein, die Sprachkurse und intensive Beziehungen zu Arbeitgebern. Alles ist ein kleines Stück besser als in anderen Städten. Trotzdem ist nicht alles gut“, sagt er.

Der Diakonieverein Migration ist in Pinneberg so etwas wie eine Schaltzentrale, wenn es um Geflüchtete geht – hier treffen Asylbewerber mit einer Duldung oder auch Menschen mit gesichertem Aufenthaltsstatus auf Angebote, Sprachförderung und Ehrenamtliche. Es werden Beratungen und Behördenbegleitungen organisiert oder Spenden in die richtigen Kanäle gelenkt.

Fischer arbeitet seit den 1980er Jahren im Asylbereich. „Aber so einen hohen Adrenalinspiegel wie 2015 und 2016 hatte ich vorher noch nie“, erinnert er sich. „Es war eine große Aufgabe, die ankommenden Geflüchteten zu versorgen.“ Die dezentrale Unterbringung in Pinneberg sieht Fischer als großes Plus. „Wir haben das Glück, dass wir die Geflüchteten nicht in Zelten und Turnhallen wohnen lassen mussten.“ Eine langfristige Unterbringung in Pensionen und Hotels aber sei generell wegen der horrenden Kosten für die Stadt abzulehnen. Das neue Flüchtlingsheim an der Müßentwiete hingegen empfindet Fischer, was die Unterbringung selbst angeht, als ein Highlight.

Aber nicht jeder Geflüchtete in Pinneberg lebt mit den Komfort-Standards der Müßentwiete. Viele der angemieteten Notunterkünfte hätten keinen guten Zustand, so Fischer: „Der private Wohnungsmarkt gibt nichts her. Kostengünstige Wohnungen sind in Pinneberg nicht zu bekommen.“ Außerdem möchten Vermieter Rechtsklarheit: „Sie wollen nicht an Geflüchtete mit einem Aufenthaltstitel von einem Jahr vermieten und dann auf eine Verlängerung hoffen.“ Unter der Wohnsituation würden die Geflüchteten sehr leiden: „Sie leben Jahre im Provisorium. Das geht an die Substanz.“ Generell vermisse Fischer auch das Zusammenkommen von Geflüchteten und Pinnebergern. „Da läuft nicht so viel. Aber nur im direkten Kontakt kann die Sprache wirklich erlernt werden. Wenn sich die Geflüchteten nach einem Deutschkursus wieder zurückziehen, ist es fatal.“

Der Neustart in Pinneberg sei generell schwierig. „Die Geflüchteten leben in Armut, in rechtlicher Unsicherheit, sie sprechen die Sprache nicht, vermissen ihre Familien. Das ist Leben unter Druck. Da kann es zu Depressionen kommen.“ Die meisten wollten sich so bald wie möglich aus eigener Kraft finanzieren und tun alles dafür. Fischer wolle allerdings nicht verschweigen, dass es auch Ausnahmen gibt: „Wir haben auch Geflüchtete, die den Angeboten und den Bemühungen der Berater überhaupt keine Wertschätzung entgegenbringen.“

Fischers Kritik an die Politik ist deutlich. „Erstens: Viele Regelungen kommen aus der Hüfte und sind einzig der jeweiligen politischen Stimmungslage geschuldet. Zweitens: Informationen schleppen sich hin. Man hat gerade eine Maßnahme umgesetzt, da wird sie schon wieder geändert.“ Es gäbe eine mangelnde Abstimmung zwischen Bundes- und Landesebene und viel zu viel Bürokratie. „Drittens: Man muss Rahmenbedingungen schaffen, um Integration wirklich zuzulassen.“

Glaubt er an einen Integrationserfolg in Pinneberg? „Ja“, sagt Fischer. „Ich bin fest davon überzeugt, dass es gelingt. Man benötigt vielleicht einen längeren Atem, aber das wird glücken.“

