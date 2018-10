Region Pinneberg in Kürze : +++ Bessere Kürbiserträge in SH +++ Wedel: Stadtwerke-Chef geht +++ Einsatz für musikalische Bildung in Pinneberg +++

Unfälle, Feuer, Politik, Veranstaltungen, Vereinsleben und Nachrichten im Kreis Pinneberg – hier fasst shz.de zusammen, was heute wichtig ist.

24. Oktober 2018, 06:00 Uhr

Schleswig-Holstein Die Ernteerträge vieler Nutzpflanzen sind durch den Rekordsommer deutlich zurückgegangen. Nur bei den Kürbissen sind höhere Ernten zu erwarten. Grund sind die trockenen, warmen Bedingungen sowohl zur Blüte im Mai als auch über den Sommer bis zu Ernte. Dort wo es viel regnete, waren gute Erträge zu verzeichnen. Nach Erzeugerschätzungen 50 Prozent mehr als im vergangenen Jahr. Wegen der Trockenheit sind die Früchte jedoch etwas kleiner als im feuchten Jahr 2017.

Wedel Am Donnerstag ist offiziell der letzte Arbeitstag von Adam Krüppel als Geschäftsführer der Stadtwerke Wedel. Zehn Jahre lang leitete der heute 64-Jährige das kommunalen Versorgungsunternehmen – „die schönsten Jahre meines Berufslebens“, sagt der gebürtige Rheinländer rückblickend. In Krüppels Amtszeit wuchsen die Umsatzerlöse um knapp 80 Prozent auf rund 510 Millionen Euro an.

Pinneberg Während für die Hans-Claussen-Schule Spenden für Instrumente und Unterricht gesammelt werden, musiziert die Grundschule Thesdorf bereits: Die Pinneberger Musikschule macht sich aktuell für die musikalische Bildung von Schulkindern stark und sucht neue Wege, um der Ganztagsschule zu begegnen. Derzeit will sie gemeinsam mit gemeinnützigen Vereinen und Organisation en für alle Kinder der Hans-Claussen-Schule Musikunterricht realisieren. Ein ähnliches Projekt in kleinerem Umfang läuft bereits seit fast zwei Monaten an der Grundschule Thesdorf: „Alle Kinder singen“ ermöglicht dort den Kindern der Nachmittagsbetreuung, jeweils für eine halbe Stunde in der Woche zu singen, zu tanzen und Blockflöte zu spielen.

Uetersen Am 31. Oktober ist Reformationstag. Zum zweiten Mal wird dieser als gesetzlicher Feiertag begangen. Die vier evangelischen Kirchengemeinden der Stadt Uetersen wollen diesen zusammen feiern. Deshalb findet am Reformationstag um 10 Uhr in der Uetersener Christuskirche ein gemeinsamer Gottesdienst statt. Musikalisch soll es werden. Und anders als die normalen Gottesdienste, wie Pastor Frank Tenno sagt.

Quickborn Die uralte Technik des Obertongesangs stellt moderne Hörgewohnheiten auf den Kopf. Anna-Maria Hefele wurde mit dieser inzwischen selten gewordenen Kunst quasi über Nacht zum Youtube-Star und ist heute in der ganze Welt unterwegs. In Quickborn stand sie zusammen mit einem gemischten Chor auf der Bühne der katholischen Kirche. Was sie zu Gehör brachte, klang wie von einem anderen Stern.

Schenefeld Vereine sind erneut aufgerufen, Vorschläge für den Ehrenamtspreis der Hamburger Sparkasse (Haspa) im „Stadtzentrum“ vorzuschlagen. Mit 500 Euro ist der Preis dotiert. Es gehe darum, „einzelne engagierte Personen ins Licht zurücken und gleichzeitig einen Scheinwerfer auf die Freiwilligenarbeit im Allgemeinen zu richten“, sagt Christian Münzberg, Leiter der Haspa-Filiale im „Stadtzentrum“.

Hamburg Der HSV trennt sich mit sofortiger Wirkung von Cheftrainer Christian Titz. Damit stößt der Verein in den sozialen Netzwerken auf wenig Verständnis, die Fassungslosigkeit der Fans ist groß – ebenso die Häme der Gegenseite. Hier finden Sie die Reaktionen aus dem Netz.